অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানা আৰু চি আইডিত ভুৱা জাতিগত প্রমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰুজু হৈ থকা গোচৰসমূহ খৰতকীয়াকৈ তদন্ত কৰি ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব লাগে । অসম চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সংবক্ষণ আইন বাৰম্বাৰ ভংগ হোৱাটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । "The Assam Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Vacancies in Services and Posts) (Amendment) Act, 2012" আইনখনৰ সঠিক প্রয়োগৰ কাৰণে যোৱা ২০১৬ৰ ৩ আগষ্টত অসম চৰকাৰৰ ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্রেণী বিভাগে No TAD/BC/68/2011/Pt-1/207 মর্মে এখন অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম প্রকাশ কৰিছিল যদিও বহু আঁসোৱাহপূর্ণ উক্ত মেম'ৰেণ্ডামখন সংশোধনীৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ অনুসূচিত জাতি-জনজাতি কল্যাণ সমিতিয়ে বাৰাম্বাৰ সংশোধনীসহ পৰামর্শৱলী আগবঢ়োৱা স্বত্বেও আজি পর্যন্ত এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনোধৰণৰ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা নাই । ইয়াৰ পৰিবর্তে যোবা ২০২৩ৰ ১২ জানুৱাৰীত কেবিনেট সভাই সংৰক্ষিত পদৰ বিষয়া-কর্মচাৰীসকলৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 'জ্যেষ্ঠতাৰ ধাৰাবাহিকতা' কর্তন কৰি দিয়া কার্যই দেশৰ সংবিধান আৰু সংৰক্ষণ আইনখন অবমাননা কৰা হৈছে ।