লখিমপুৰৰ মালতীৰ তাঁতশালত জীৱন্ত বহু মনীষী

লখিমপুৰ,২৬ এপ্ৰিল: অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতৰ শালত সপোন ৰচে । ছাঁতে শুকুৱা, মুঠিতে লুকুৱা সাজ বৈ উলিয়ায় অসমৰ শিপিনীয়ে । এৰাতিতে বৈ দিব পাৰে কৱচ-কাপোৰ । অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে তাঁত শালখন যেন খুবেই আপোন । এই তাঁতশালখনতে বৈ উলিয়াই ভিন্ন ধৰণৰ সাজ । অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁত শালৰ পৰা ওলোৱা গামোচাই ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে GI টেগ । পিছে ইমানতে সীমাৱদ্ধ নহয় অসমীয়া জীয়ৰীৰ প্ৰতিভা (Talent of weavers in Lakhimpur) ।

লখিমপুৰৰ মালতী দলেয়ে তাঁতশালত জীৱন্ত কৰি তুলিছে বহু মনীষীৰ ছবি (Pictures of many people living in Malti loom) । তাঁতৰ শালখনতে সপোন ৰচিছে লখিমপুৰৰ মালতীয়ে । কোনো কেনভাচ নাইবা অন্য কোনো চিত্রপটত নহয় । কাপোৰত মনীষীৰ প্ৰতিচ্ছবি খোদিত কৰিছে লখিমপুৰৰ মালতী দলে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে (Malti Dole a weaver from Lakhimpur) । লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ পহুমৰাৰ লক্ষীনাথ দলে আৰু বিচিত্রা দলেৰ কন্যা মালতী দলেই হাতত লৈছে এই ব্যতিক্রমী প্ৰচেষ্টা । সৰুৰে পৰা তাঁত বৈ ভাল পোৱা মালতীয়ে সপোন দেখিছিল কাপোৰত মনীষীৰ প্ৰতিচ্ছবি খোদিত কৰাৰ ।

কোনো প্ৰশিক্ষণ অবিহনে কেৱল নিজৰ নিৰলস সাধনা আৰু প্ৰচেষ্টাৰ বলত তেওঁৰ সপোনটোৱে সাকাৰ ৰূপ পাইছে । তেওঁ ইতিমধ্যে হোমেন বৰগোহাঞি, পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা, ৰঘুনাথ চৌধুৰী, হেম বৰুৱা, নলিনীবালা দেৱী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, নৱকান্ত বৰুৱা, ড৹ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, চৈয়দ আব্দুল মালিক আদিকে ধৰি বিখ্যাত মনীষীৰ ছবি গামোচাত বৈ উলিয়াইছে ।

ভবিষ্যতে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক কাপোৰত ফুল বাচি বিশ্বমুখী কৰাৰ হেঁপাহ বুকুত বান্ধি তাঁতৰ শালত নিমগ্ন হৈছে মালতী দলে । অনাগত সময়ত আনকো প্ৰশিক্ষিত কৰি তাঁত শিল্পৰ জৰিয়তে সুনাম তথা সংস্থাপন দিয়াৰো সপোন মনত বান্ধিছে মালতীয়ে ।

ছাঁতে শুকুৱা, মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰ বব পৰা বুলি অসমৰ শিপীনীৰ যি সুনাম সেই সুনামক প্ৰতিফলিত কৰি মালতীয়ে কাপোৰত ৰূপ দি গৈছে এজনৰ পাছত এজন মনীষীৰ ছবি । হাতৰ লিহিৰী আঙুলিৰে আঁচু সূতাৰে সপোনৰ ৰচি গৰকাত দুভৰিৰ খিট খিট শব্দৰ মাজত চলিছে মালতীৰ জীৱনৰ ছন্দ ।

