কোকৰাঝাৰ, 13 অক্টোবৰ: বিটিআৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ ৰেচম বিভাগৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেচম কৰ্মশালা (Workshop on Bodoland sericulture mission in Kokrajhar) ৷ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডোফা নগৰস্থিত বিটিআৰ বিধানসভাৰ পৰিষদীয় ভৱনৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে (CEM of BTC Pramod Boro) ৷

অসমৰ ৰেচম শিল্প বুলিলে প্ৰধানত পাট, মুগা আৰু এৰী পালনকে বুজোৱা হয় । অসমৰ ৰেচম উদ্যোগটোক এটি আপুৰুগীয়া শিল্প বুলিও গণ্য কৰা হয় । অৰ্থনৈতিক লাভালাভৰ উপৰিও এই শিল্পৰ আছে সাংস্কৃতিক দিশতো বিশেষ গুৰুত্ব ৷

কোকৰাঝাৰত ৰেচম বিভাগৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা

উল্লেখ্য যে, দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেচম কৰ্মশালাখন উদ্বোধনৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে কয় যে ৰেচম উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰেচম উদ্যোগক অধিক আগুৱাই নিয়া তথা উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত উৎপাদকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰা হৈছে ৷

বিটিআৰৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, ভাৰতৰ ভিতৰত ৰেচম শিল্পত প্ৰথম স্থানত আছে বড়োলেণ্ড অঞ্চল ৷ এনেক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ডত ৰেচম শিল্পটোক আৰু অধিক উন্নত কৰিব পাৰি, কিয়নো এই সংস্কৃতিৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বড়োলেণ্ডৰ ভূমি ৷ ৰেচম শিল্প উন্নত কৰিবলৈ যিবোৰ গছ লাগে যেনে এৰি গছ, ছোম গছকে ধৰি বিভিন্ন গছবিলাকত পলু লগাই খুব ভালকৈ আমি খেতি কৰিব পাৰো ৷ এসময়ত এই ৰেচম শিল্পই আমাক অৰ্থনৈতিক দিশত আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে ৷

তেওঁ লগতে কয় যে, প্ৰায় 300 হেক্টৰ মাটিত ৰেচম শিল্পৰ খেতিৰ বাবে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে 200 হেক্টৰ মাটিত ইতিমধ্যে খেতি কৰা হৈছে ৷ যদিও বাকী থকা 100 হেক্টৰ মাটি এতিয়াও খেতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ৷ এই 100 হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰিবলৈ এক মিছন আৰম্ভ কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ৷ এই মিছনৰ অংশ হিচাপেই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই কৰ্মশালাখনী আয়োজন কৰা হৈছে বুলিও কয় বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে ৷

আনপিনে কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ডৰ সদস্য সচিৱ ৰজিত ৰঞ্জন আখণ্ডিয়াৰে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বিটিআৰ অঞ্চলৰ গৌৰৱ তথা দেশ-বিদেশত এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য বহন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰেচম উদ্যোগৰ কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান, সমস্যা আছে যদিও ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ কেনেকৈ নিব পাৰা যায় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷

এই কাৰ্যসূচীত বিটিআৰৰ ৰেচম বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দাওবাইছা বড়ো, কাৰ্যবাহী সদস্য ধণঞ্জয় বসুমতাৰীসহ শতাধিক ৰেচম উৎপাদকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

