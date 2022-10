নিজ বাসগৃহৰ ভিতৰতেই মহিলাক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ

ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং গাঁৱত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বত্তই কোঠাৰ ভিতৰতে মহিলাগৰাকীক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে (Woman brutally murdered by miscreants)৷

Tejaswita Baruah death: তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ ৰাজহুৱা সাক্ষ্য দিবলৈ নোলাল এজনো ব্যক্তি

তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ ৰাজহুৱা সাক্ষ্য প্ৰদানৰ আজি অন্তিম দিন (Public testimony on Tejaswita Baruah death) ৷ ১০ তাৰিখৰ ১২ তাৰিখলৈ তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা সাক্ষ্য গ্রহণ কৰিছিল তদন্তকাৰী বিষয়াই ৷ পৰিতাপৰ কথা যে, এজনো ব্যক্তিয়ে সাক্ষ্য নিদিলে তেজস্বিতাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত ৷ বৰ্তমান 19 অক্টোবৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ সময়সীমা (Tejaswita Baruah death)৷

Workshop on sericulture: কোকৰাঝাৰত ৰেচম বিভাগৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা

বিটিআৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত ৰেচম বিভাগৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা (Workshop on Bodoland sericulture mission) ৷ লক্ষ্য বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰেচম উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত উদ্যোগী, ৰেচম উৎপাদকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ৷

Old Couple Marriage: আমগুৰিত ১০ যোৰা দৰা কইনাক লৈ বুঢ়া বিয়া, বিয়া চাবলৈ লাগিল হেতা-ওপৰা

মঙলবাৰে আমগুৰিৰ পেঙেৰা গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল এক দুৰ্লভ দৃশ্য। সম্পূৰ্ণ পাৰম্পৰিক পোছাক পৰিধান কৰি প্ৰতিযোৰা দৰা-কইনাই বহিল হোমৰ গুৰিত ৷ হাতত বৰমাল্য লৈ দৰা-কইনাই হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি এক হোৱাৰ পণ ল'লে । দৰাই কইনাক আৰু কইনাই পতিদেৱক বৰমাল্য পিন্ধাই সমাজক সাক্ষী কৰি ল'লে সেৱা (Old Couple Marriage) ।

Bhupen Borah Encounter Threat : কোনে এনকাউণ্টাৰ কৰিব খুজিছে ভূপেন বৰাক ?

ভাবুকি আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ৷ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই নিজেই ৷ চৰকাৰ আৰু বি জে পিয়ে এনকাউন্টাৰ কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰাৰ কথা জানিব পৰা বুলিও মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই(Bhupen Borah Encounter Threat) ।

Elephant menace in Hojai: হোজাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ (Elephant menace in Assam)। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে হোজাই জিলাতো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত গঞা ৰাইজ ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা শতাধিক বনৰীয়া হাতীয়ে খেতি পথাৰ তহিলং কৰিছে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত (Wild elephants destroyed crops)।

Circle Officer and PSO Arrested: খাৰুপেটীয়াত ঘোচ লৈ হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে দেহৰক্ষী

উৎকোচ লৈ এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী চক্ৰ বিষয়া অচ্যুত দত্ত ৷ আৰক্ষী চক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ দেহৰক্ষী দিগন্ত বৰুৱা (Police officer with PSO arrested in Darrang)৷

Minister Jayanta Malla Baruah:জল জীৱনৰ জৰিয়তে দৈনিক ৫৫ লিটাৰ পানী যোগান

জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ এটা থিম ছং (Theme song of Jal Jivan Mission),এখন পুস্তিকা আৰু এটা ম'বাইল এপ মুকলি কৰা হয় । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই থিম ছঙটো মুকলি কৰে ।

New medical college in Assam: ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উদ্বোধন কৰিব ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল

বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি তিনি বজাত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে শুভ উদ্বোধন কৰিব ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ (Draupadi Murmu to inaugurate DMCH) । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গুৱাহাটী আই আই টিৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে শুভ উদ্বোধন কৰিব ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ ।

Flood in Assam: ৰাজ্যত বানৰ তৃতীয় ঢৌত ৭০ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

বানৰ দুটাকৈ ঢৌৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰাৰ পাছতে তৃতীয় ঢৌত হাহাকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু সংখ্যক লোকৰ(Flood in Assam) । বিশেষকৈ উজনি অসমত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে(Third wave of floods of year begins) । বানৰ তৃতীয়টো ঢৌয়ে এতিয়ালৈকে উজনি অসমৰ ৫ খন জিলা সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে(Five districts of Assam affected by floods) ।