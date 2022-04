মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ধুমুহা-বৰষুণৰ তাণ্ডৱ ৷ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে, চলিত বৰ্ষত হোৱা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত তথা ধুমুহা, বজ্ৰপাতৰ ফলত ৰাজ্যত মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 20 গৰাকীকৈ লোকৰ(20 killed due to storms and lightning strikes) ৷

দেওবাৰে কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই (Ripun Bora Quits Congress)৷ যাক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতেই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷

দিল্লীৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰক বিজেপিৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিজেপিৰ । কেজৰিৱাল চৰকাৰে হেল্পলাইন নম্বৰ জাৰী কৰি দুৰ্নীতিৰ বিভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল যদিও প্ৰকৃততে সেয়া কোনো কামৰ নাছিল বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰৰ (BJP attacks arvind kejriwal govt over corruption) ৷ জানো আহক কিয় উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ ৷

গণেশপাৰাৰ চম্পাৱতী হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (Election campaign of Assam CM in Guwahati)। প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ (CM aims to make Guwahati crime free) ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীক অপৰাধমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

এবছৰৰ পূৰ্বে ইজৰাইলী নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু পেলেষ্টাইনীৰ মাজত জেৰুজালেমত হোৱা এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষই পিছলৈ ১১ দিনীয়া গাজা যুদ্ধলৈ পৰিণত হৈছিল (violence in jerusalem) । এই স্থানতে এতিয়া ইহুদী দৰ্শনাৰ্থীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে ইজৰাইলী আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে জেৰুজালেমৰ আল-আকছা মছজিদ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে পেলেষ্টাইনী লোকৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত ১৭ জনকৈ পেলেষ্টাইনী আহত হৈছে ৷ স্বাভাৱিকতে এতিয়া পূৰ্বৰ দৰেই এই ঘটনাকলৈ দুয়ো পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷

জনীয়াৰ টাপাজুলিত ধুমুহাত ছিঙি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু গোধনৰ(Cow died due to electrocuted in Barpeta) । ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ মেৰামতি নকৰাকৈ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাৰ বাবেই গোধনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ । কথমপি প্ৰাণৰক্ষা তিনিজনৰ ।

দেওবাৰৰ পৰা আগৰতলাৰ উজ্জয়ন্ত প্ৰাসাদত তিনিদিনীয়া ‘‘ভাৰত বাংলাদেশ পৰ্যটন উৎসৱ’’ (Bharat Bangladesh Paryatan Utsav)৷ ত্ৰিপুৰাৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী প্ৰাণজিৎ সিংগা ৰয়, ৰাজ্যখনৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এই উৎসৱত ৷ সকলোৰে এটাই কথা, এনে পৰ্যটন উৎসৱে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হ’ব ৷

শনিবাৰে নিশা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰনুল জিলাৰ হোলাগুণ্ডাত সংঘটিত হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ শনিবাৰে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে উলিওৱা এক শোভাযাত্ৰাত (Hanuman Jayanti procession) কোনো অচিনাকী লোকে শোভাযাত্ৰীসকললৈ শিল নিক্ষেপ কৰিছিল (Clashes erupted during Hanuman Jayanti procession) ৷ এই আক্ৰমণৰ ফলত 15 জন লোক আহত হয় (15 injured during clashes between two groups in Kurnool) ৷ তেওঁলোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ ওচৰৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷

শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে জেহাদী সংগঠনৰ লগত জড়িত থকাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 6 জনকৈ লোকক (Jihadi members arrested in Barpeta) ৷ আল-কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব-কন্টিনেন্ট চমুকৈ AQISৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছয়জনৰ ভিতৰত এজন জেহাদী কাপোৰৰ দোকানী আৰু আন এজন মটৰ চাইকেলৰ মেকানিক হিচাপে কাম কৰি আছিল ৷

চৌদিশে ৰঙালীৰ আনন্দ উল্লাস । ইয়াৰ মাজতে নলবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা(Sensational incident in Nalbari) । পহিলা ব'হাগৰ নিশাই নলবাৰীৰ এক ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰৰ মূৰ্ত্তি কোনো দুৰ্বৃত্তই ভাঙি থৈ যোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্য (Miscreants break shiva idol of temple) । মহাদেৱৰ ভঙা মূৰ্ত্তিৰ ওপৰত নিমখ ঢালি থৈ যায় দুৰ্বৃত্তই । এই দুস্কাৰ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে সচেতন মহল । আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি অতিশীঘ্ৰেই দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয়ে ৰাইজে ।