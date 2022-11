গুৱাহাটীৰ চাংসাৰিৰ বনমাজাত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ৷ মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ অঞ্চলটোৰ অৰ্ধ শতাধিক লোক (Food poisoning in Guwahati) ৷

সোণাৰিৰ নামতোলাত আটক এজন নগা যুৱক ৷ আলফা(স্বা)ৰ হৈ ধন দাবী কৰাৰ অপৰাধত আটক নগা যুৱক ৷ আটকাধীন যুৱকজন মন জিলাৰ টিজিতৰ টিংমন কন্যাক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বিহাৰৰ বৈশালীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Vaishali) ৷ এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে কেবাটাও শিশু ৷ জানিব পৰা মতে, দুৰ্ঘটনাটোত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 টা শিশুৱে (Deaths In Road Accident In Vaishali)৷

গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ড্ৰাগছসহ ব্যৱসায়ীক ৷ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (Gorchuk Police arrested drugs peddler)৷

এতিয়াৰে পৰা চেতিয়া বংশৰ লোকে নিজৰ বংশৰ লোকৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ'ব নোৱাৰিব (People of Chetia clan cannot marry their own clan) ৷ অসম চেতিয়া সন্মিলনীয়ে খোৱাঙত আয়োজিত এখন সংবাদমেলৰ জড়িয়তে জানিবলৈ দিলে এই ঘোষণাৰ কথা ৷

টীয়কৰ ৰাজৈ অঞ্চলত এটা নাহৰফুটুকী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত (Tiger at Teok)। পুৱতি নিশা বাগিছাৰ চাহগছৰ মাজে মাজে কুঁৱলি ফালি বিচৰণ কৰি থকা দেখা গৈছে বাঘটোক । উল্লেখযোগ্য যে ৰাজৈ অঞ্চলটো বাগিচা অধ্যুষিত হোৱাৰ হেতুকে ইয়াত প্ৰায়েই বন্য জন্তুৰ মুক্ত বিচৰণ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে ৷ তাৰোপৰি ৰাজৈ বাগিচাকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই পশুধন আদিৰো অনিষ্ট সাধন কৰি আহিছে (Tiger Terror in Teok)৷

বাংলাদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাচিনা ৱাজিদক সাক্ষাৎ অসমৰ বিধায়কৰ(Bangladesh PM Sheikh Hasina Wazed) ৷ বাংলাদেশৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী তিপু মূনচীকো সাক্ষাৎ অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ জাতীয় সংসদ ভৱন পৰিদৰ্শন কৰে অসমৰ বিধায়কৰ দলটোৱে ৷ বাংলাদেশ চৰকাৰৰ উদ্যোগত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ 18 নৱেম্বৰৰ দিনা অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটো ৰাওনা হৈছিল বাংলাদেশলৈ(Assam MLA team at Bangladesh) ৷

দিল্লীত লাচিত দিৱসৰ উখল মাখল (Lachit Divas in Delhi) চলি থকাৰ সময়তে এলাগী হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা লাচিত ঘাট ৷ চৰকাৰে পাহৰিলে মাছখোৱাৰ লাচিত ঘাটলৈ (Lachit Ghat in Guwahati) ৷ জাৱৰৰ দ’মৰ মাজত লাচিতৰ স্মৃতি বিজড়িত উদ্যান ৷ উদ্যানখন পৰিস্কাৰ কৰিবলৈ আহৰি নাই পৰ্যটন বিভাগৰো ৷

কলগাছিয়াৰ পশ্চিম লাচাংগাত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ’ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Road accident at Kalgachia) । দুৰ্ঘটনাটোত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিতিত হৈ কৰিলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ ।

দেওবাৰে পুনে-বেংগালুৰু ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Massive accident on Pune Bengaluru highway) । ব্ৰেক ফেইল এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে কেইবাখনো বাহন । দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ল কেইবাখনো বাহন(48 vehicles damaged in the accident) । আহত ৬জনকৈ লোক ।