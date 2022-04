আজি অসমত উপস্থিত হ’ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু শুভ উদ্বোধন কৰিব লখিমপুৰ কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য 6 খনকৈ কেঞ্চাৰ হাস্পতাল ৷ সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণিৰ লগতে কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে লখিমপুৰ কেঞ্চাৰ হাস্পতালত এহেজাৰ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় (Thousand earthen lamps lit at Lakhimpur Cancer Hospital) ।

বৰপেটাবাসীয়ে বুধবাৰে উদযাপন কৰে আবতৰীয়া দীপাৱলী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাজ্যলৈ আদৰণি জনাই(PM Modi to visit Assam) এহাজাৰ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল তথা কেঞ্চাৰ হাস্পতাল চৌহদত ৷ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৷

এজাক বৰষুণতে বুৰ গ’ল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মনছাংগন পথৰ প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰ অংশ (Artificial flood in Karimganj) ৷ বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় 32 হাজাৰ লোকৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৷ ফলত বিমোৰত পৰিছে অঞ্চলবাসী ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে এই সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে মে’ মাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক সাক্ষাৎ কৰিব (Joe Biden will meet PM Narendra Modi) । টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাড সন্মিলনত দুয়োগৰাকী নেতা মিলিত হ'ব । বাইডেনে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি য়ুন চুক ইয়োল আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিচিদা ফুমিঅ'ৰ সৈতেও দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব ।

টেছলা কোম্পানীৰ মুৰব্বী এলন মাস্কে ক্ৰয় কৰিলে টুইটাৰক (Tesla company chief Elon Musk buys Twitter)। ক্ৰয়ৰ পাছতে মাস্কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । তেওঁৰ মতে টুইটাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব ।

আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি ধৰা পৰা সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ সৈতে একেলগে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা একাংশ যুৱকৰ নাম প্ৰকাশ আলফা স্বাধীনৰ (Spy in Ulfa-I camp)। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ধুনুমণি শইকীয়া আৰু অসম আৰক্ষীৰ কল‍্যাণ চক্ৰৱৰ্তীওৰ অধীনত কৰ্মৰত আছিল সঞ্জীৱ শৰ্মা ।

খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভূগিছে ত্ৰিপুৰাৰ জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 50 শতাংশ লোকে ৷ ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদৰ (TTAADC) ৰ প্ৰায় 50 শতাংশ পৰিয়ালে লাভ কৰা নাই খোৱাপানীৰ সু-ব্যৱস্থা(Drinking water crisis in Tripura) ৷ এই কথা সদৰি কৰিছে প্ৰদ্যুত কিশোৰ মণিক্য দেৱবৰ্মাই ৷

বুধবাৰে ভূটানৰ কনছুল জেনেৰেলে পৰিদৰ্শন কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (Assam Agricultural University visited by Consul General of Bhutan) । ভূটানৰ কনছুল জেনেৰেল গৰাকীয়ে কৃষি শিক্ষা গৱেষণাৰ দিশত উচ্চস্তৰীয় পৰ্যালোচনাৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যদৰ্শী কেইবাটাও পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সদৰি কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰিবলৈ সাজু কাৰ্বি ভূমি ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী লৰিনথেপিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে লক্ষাধিক ত্ৰিৰংগ পতাকাৰে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ জৰিয়তে এক অভিলেখ ৰচনা কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে (BJP planned to welcome PM Modi by showing one lakh Triranga) ৷

১৩ এপ্ৰিলৰ কাহিলিপুৱা জিএমচিএইচৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা এটা শিশুৰ অপহৰণৰ (Baby goes missing from GMCH) ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল বিভাৰাণী ঠাকুৰীয়াৰ ৷ বিভাৰাণী ঠাকুৰীয়া শুৱালকুচি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ এএনএমৰ নাৰ্চ ৷ পাঁচদিনৰ ছুটি লৈ পুনৰ কামত যোগদান নকৰাত তেওঁৰ ওপৰত উঠিছিল সন্দেহৰ আঙুলি ।