কোকৰাঝাৰ, 5 ছেপ্টেম্বৰ: মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (Assam Cabinet meeting at Kokrajhar) ৷ ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে বিটিআৰ সচিবালয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীসহ কেবিনেট মন্ত্ৰীবৰ্গক আদৰাৰ বাবে সাজু কোকৰাঝাৰ (CM attended at Kokrajhar Cabinet meeting) ৷ কেবিনেট বৈঠকক কেন্দ্ৰ কৰি বিটিআৰ সচিবালয়ৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা (Saraikhola guest house is ready under tight security) ৷

ইয়াৰ লগে লগে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) নৈশ যাপন কৰিবলগীয়া চৰাইখোলাৰ বড়োলেণ্ড পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালা ৷ এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ নিকটৱৰ্তী তথা প্ৰকৃতিৰ বনাঞ্চলৰ মাজত থকা অতিথিশালাটো সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷

কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে সাজু চৰাইখোলাৰ অতিথিশালা

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই-পৰাই তোলা বিশেষ অতিথিশালাটো চিচিটিভিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষী অস্থায়ী বেৰেক আৰু আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ৷ তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশা কটাবলগীয়া অতিথিশালাটোত সুপ্ৰশিক্ষিত কুকুৰৰ দ্বাৰা তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী আৰু বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাছদাই জানিব দিয়া মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৈশ যাপন কৰিবলগীয়া অতিথিশালাটোৰ কাম-কাজ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৷ কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকৰ দ্বাৰা বিটিআৰ আৰু কোকৰাঝাৰৰ বাবে আগন্তুক দিনত আশাৰ বতাৰ কঢ়িয়াই আনিব বুলি নেতাদ্বয়ে আশা ব্যক্ত কৰে ৷

উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত কোকৰাঝাৰত আহি উপস্থিত হ'ব ৷ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে পুৱা ৮.৩০ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দোতমাস্থিত বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত (Badofa Upendra Nath Brahma symmetry) উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ৷ তাতেই বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ তথা উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ ইয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চান্দামাৰীস্থিত বডোফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত বড়োলেণ্ড প্ৰশাসনীয় মহাবিদ্যালয় (Bodoland Administrative Stuff College) ৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷

ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ বেচৰগাঁৱত উপস্থিত হৈ নিৰ্মাণৰত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব ৷ তাৰ পৰা পোনে পোনে বিটিআৰ সচিবালয়ত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ২২৯ টা ভিচিডিচি ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷ ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিটিআৰ সচিবালয়ৰ এ ব্লকৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকত অংশ ল'ব ৷

