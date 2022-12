কোকৰাঝাৰ, ১২ ডিচেম্বৰ: কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বালাজান তিনালীত সোমবাৰে সন্ধিয়া এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Accident in Kokrajhar) । বালাজান তিনালীৰ বি এম ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত সন্ধিয়া প্ৰায় ৬:৩০ মান বজাত এখন চাৰিচকীয়া বাহনে এখন মটৰ চাইকেলক প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে । চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ নম্বৰ AS 01BO 3466 আৰু মটৰ চাইকেলখনৰ নম্বৰ AS 01DO 4284 ৷ চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ প্ৰচণ্ড খুন্দাৰ ফলত মটৰ চাইকেলৰ আৰোহীদ্বয় মটৰচাইকেলৰ পৰা ছিটিকি পৰে আৰু মটৰ চাইকেলখন ওলমি ৰয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ আগফালে ।

মাৰুতি ৱাগনাৰ গাড়ীয়ে দুই কিলোমিটাৰ চোঁচৰাই নিলে মটৰ চাইকেল

তেনে অৱস্থাতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকজনে মটৰ চাইকেলখন প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই নিয়ে । তেনেদৰে জে ডি পথেৰে প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ ধৰি মটৰ চাইকেলখন চোঁচৰাই নিওতে পথত অগ্নি স্ফুলিংগৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাকে দেখি বালাজান তিনালীৰ স্থানীয় ৰাইজে চাৰিচকীয়া বাহনৰ গাড়ীখন অনুসৰণ কৰে ।

পাচত ৱাগনাৰৰ চালকে কেন্দ্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ চিআইটিৰ সন্মুখত গাড়ীখন ৰাখি পলায়ন কৰে । আৰক্ষীয়ে পাচত চাৰিচকীয়া বাহন আৰু মটৰ চাইকেল দুখন জব্দ কৰি বালাজান আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আহে (Balajan police station)। আনহাতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ প্ৰচণ্ড খুন্দাত পথৰ ওপৰতে ছিটিকি পৰা মটৰ চাইকেলখনৰ চালক বৰুৱাপাৰা নিবাসী পিপুল আহমেদ আৰু ৰাণিঘূলী নিবাসী আৰোহী শ্বাহিনুৰ হুছেইনৰ প্ৰাণ কোনোমতে ৰক্ষা পৰে ।

অৱশ্যে আৰোহী শ্বাহিনুৰ হুছেইনে ভৰিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে । সম্প্ৰতি শ্বাহিনুৰ হুছেইন বালাজান খণ্ড প্ৰাথমিক সামুহিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Balajan Zonal Primary Community Hospital)। উল্লেখ্য যে, চিৰাং জিলাৰ বেংতলৰ পৰা বিদ্যুতৰ কাম কৰি কোকৰাঝাৰস্থিত স্বগৃহ অভিমুখে আহি থাকোতেই মাৰুতী ৱাগনাৰ গাড়ীখনে শ্বাহিনুৰ হুছেইনৰ মটৰ চাইকেলত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে আৰু ছিটিকি পৰে দুই মটৰ চাইকেল আৰোহী ।

