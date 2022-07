কোকৰাঝাৰ, ১৫ জুলাই : ২২ বছৰৰ পাছত ন্যায় পালে ১৯৯৯ চনত নিযুক্তি লাভ কৰা ৩০২ গৰাকী শিক্ষকে । ১৯৯৯ চনত জিলা শিক্ষা বিষয়া আৰু বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে নলবাৰী জিলাত শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল । তেতিয়াৰ নলবাৰী জিলাত প্ৰাথমিক আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকসকল ২০০৩ চনত বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় । এনেকৈ ২০০৮ চনত চৰকাৰে শিক্ষকসকলক বৰ্খাস্ত কৰে আৰু ২০১৫ চনত ন্যায়ালয়ৰ আদেশত পুনৰ সংস্থাপিত কৰিছিল শিক্ষকসকলক ।

২২ বছৰ অন্তত হাঁহি বিৰিঙিছে BTRৰ একাংশ শিক্ষকৰ মুখত

বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে দুটা দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰা হয় (Jobs regularised of 302 teacher of BTR)। বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে শুকুৰবাৰে নিয়মীয়াকৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ কৰে শিক্ষকসকলক (Regularization certificates are distributed to teachers in BTR)। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি কোকৰাঝাৰ সদৰ চহৰৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত বিটিআৰৰ শিক্ষা বিভাগৰো দায়িত্বত থকা মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰাথমিক আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে (BTR chief distributes service regularization letters among teachers)।

অনুষ্ঠানৰ অন্তত প্ৰমোদ বড়োৱে কয় যে বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিয়মীয়া কৰা হ'ল । এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বিটিআৰত অতি সোনকালেই বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলিও প্ৰমোদ বড়োৱে ঘোষণা কৰে । বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু অতি সোনকালেই এই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

বিটিআৰৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এতিয়া শিক্ষকৰ নাটনি হৈ থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে । টেট নিযুক্তিৰ দ্বাৰা সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ আশাবাদী । আনহাতে চৰকাৰৰ আন আন বিভাগতো তিনিমাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰে ।

উল্লেখ্য যে শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিটিআৰৰ শিক্ষা সঞ্চালক জগদীশ প্ৰসাদ ব্ৰহ্ম, বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰী, কাৰ্যবাহী সদস্য ক্ৰমে অৰূপ কুমাৰ দে, ৰেওৰেৱা নাৰ্জীহাৰী, ধৰ্মনাৰায়ন দাস, বিটিচিৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো, বিধায়ক জলেন দৈমাৰীকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক:আজাৰা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ক শীঘ্ৰে উন্নীত কৰা হ’ব উন্নত চিকিৎসালয়লৈ: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী