কোকৰাঝাৰ, ২৩ এপ্ৰিল : গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ তৃতীয়দিনাও কোকৰাঝাৰত বিধায়কগৰাকীৰ মুক্তিৰ দাবীত ধৰ্ণা-প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ জিন্মাত থকা বিধায়কগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ আগমন ঘটিছে যদিও আৰক্ষী এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈ পৰিছে ।

শনিবাৰে বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক ৰামানা বৰুৱা, দক্ষিণ শালমাৰাৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, নাওবৈচাৰ বিধায়ক ভৰত নৰহ আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক অজয় শিকাৰা কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈছিল যদিও জিলা প্ৰশাসনে সজাতি দলটোক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে (No permission for leaders to meet Jignesh Mevani)।

Jignesh Mevani's arrest: কোকৰাঝাৰত অব্যাহত প্ৰতিবাদ

ইপিনে, আৰক্ষী জিন্মাত থকা বিধায়ক জিগনেশ মিৱানীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অৱশ্যে সক্ষম হ'ল এআইইউডিএফৰ বিধায়ক ক্ৰমে আশ্ৰাফুল হুছেইন আৰু কৰিম উদ্দিন বৰভূঞা ।

ইপিনে, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰামানা বৰুৱা, দক্ষিণ শালমাৰাৰ বিধায়ক ওৱাজেদ আলী চৌধুৰী, নাওবৈচাৰ বিধায়ক ভৰত নৰহ আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক অজয় শিকাৰাই জিন্মাত থকা বিধায়কগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত সদৰ থানাৰ বাহিৰতে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবি লৈ মৌন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে (Silent protest against Jignesh Mevani's arrest) ৷

বিধায়ক ভৰত নৰহে এয়া সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক চক্ৰান্তমূলক (Politics behind Jignesh Mevani's arrest) বুলি আখ্যা দি অপৰাধজনিত আৰু উগ্ৰপন্থীজনিত গোচৰত জড়িত নোহোৱা সত্বেও বিধায়ক জিগনেশক এনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অসমৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে ।

অসম পুলিচৰ আন কোনো কাম নাই নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি অসম পুলিচে নকৰিবলগীয়া কাম কৰে আৰু কৰিবলগীয়া কাম নকৰে বুলি মন্তব্য কৰি ভৰত নৰহে অসমত নিতৌ হত্যাকাণ্ড, ধৰ্ষণজনিত আৰু অপৰাধজনিত কাম-কাজ সমূহ দমন কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে ।

গুৱাহাটীত ১৩ দিনত ৯ টাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু অপৰাধ জনিত ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে বুলি মন্তব্য কৰি ভৰত নৰহে অসম আৰক্ষীক অদৰকাৰী কামৰ পৰিৱৰ্তে উক্ত ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইপিনে, এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে কয় যে সামান্য এটা টুইটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই জগনিশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যই চৰকাৰে যে বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত কৰ’বাত কৰ’বাত প্ৰতিবন্ধকতা লগাইছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : জিগনেশৰ জামিন বিচাৰি দেওবাৰে সদলবলে কোকৰাঝাৰলৈ ভূপেন বৰা