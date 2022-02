কোকৰাঝাৰ, ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী : মঙলবাৰে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় দ্বিতীয় সমাবৰ্তন অনুষ্ঠান (2nd Convocation programe of Bodoland University) ৷ উক্ত সমাবৰ্তন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য তথা ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী ৷ এই অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা ৪১৭১ জন স্নাতক, স্নাতকত্তোৰ, ডিপ্ল’মা আৰু ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ২০০৯ চনত স্থাপিত হোৱা বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বৰ্তমান ৫৭ খন কলেজ আৰু ৭ খন বিএড কলেজ আছে । বিশ্ববিদ্যালয়খনত বৰ্তমান অসমীয়া, বড়ো, ইংৰাজী, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, জীৱবিদ্যা, প্ৰাণীবিদ্যা, ৰসায়ন বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজী, কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আদিকে ধৰি ১৭ টা বিভাগত স্নাতকত্তোৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা আছে । বিশ্ববিদ্যালয়খনে কাঠফুলা খেতি, বাঁহ টেকনোলজীৰ ওপৰতো ডিপ্লোমা প্ৰদান কৰি আহিছে ।

সমাবৰ্তনত উপস্থিত থাকি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য তথা ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে অনুষ্ঠান সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সকলো পক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বড়োলেণ্ড এলেকাৰ উৎপাদনমুখীতাৰো শলাগ লয় ।

নতুন শিক্ষানীতিক প্ৰশংসা কৰি জগদীশ মুখীয়ে নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত পাঠ্যক্ৰম যিমান পাৰে সোনকালে বলৱৎ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় (Prof Jagdish Mukhi said on New education policy) । লগতে তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক গৱেষণাত অধিক মনোযোগ দিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত অনাগত দুই বছৰত আৰু অধিক বিভাগ সংযোগ হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, এই সমাবৰ্তন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পশ্চিমবংগৰ বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য বিদ্যুৎ চক্ৰবৰ্তী আৰু বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো ৷

