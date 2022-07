কোকৰাঝাৰ, ২ জুলাই : সদ্য সমাপ্ত উপ-নিৰ্বাচনত (BTR byelection) কোকলাবাৰী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী মণ্টু বড়ো (UPPL candidate Mantu Bodo) । বিটিআৰৰ বাক্সা জিলাৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ (Koklabari Council constituency in Baksa district of BTR) উপ-নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱা ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী মণ্টু বড়োৱে শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ কৰে (UPPL candidate Mantu Bodo take oath) ৷

এই উপলক্ষে বিটিআৰ বিধান পৰিষদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ (Oath taking ceremony at BTR Legislative Council Auditorium) । উক্ত অনুষ্ঠানত নৱ-নিৰ্বাচিত পাৰিষদ মণ্টু বড়োক শপত বাক্য পাঠ কৰায় বিটিআৰ বিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়োৱে (BTR Legislative Council Chairman Katiram Boro) ৷

পাৰিষদ হিচাবে স্বাক্ষৰ মণ্টু বড়োৰ

আনহাতে, শপত গ্ৰহণৰ অন্তত নৱ-নিৰ্বাচিত পাৰিষদ মণ্টু বড়োৱে কয়, "মোৰ এই জয় ৰাইজৰ জয় ৷ সমষ্টিটো উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাইজে মোক বিশ্বাসত লৈ নিৰ্বাচিত কৰিছে ৷ গতিকে ৰাইজৰ অভাৱ-অভিযোগসমূহ পূৰণ কৰি সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন কৰাই মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য বুলি ।" উক্ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়ে (Larench Islari present at oath taking ceremony) কয় যে কোকলাবাৰীত সমষ্টিত ইউপিপিএল দলে যৌথভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল ৷ তাৰ মাজৰ পৰাই ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থীজন বিজয়ী হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো তামুলপুৰ আৰু কোকলাবাৰীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল (Pramod Bodo elected from Tamulpur and Koklabari) ৷ পাছত কোকলাবাৰী পৰিষদীয় আসনখন প্ৰমোদ বড়োৱে এৰি দিয়াত কোকলাবাৰী আসনখন খালী হয় ৷ আজিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো (BTR CEO Pramod Boro present at oath taking ceremony) প্ৰমুখ্যে বিটিআৰৰ প্ৰায়ভাগ কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু পাৰিষদ উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক :Assam Flood : চলিত বৰ্ষৰ দুটা বানত ৰাজ্যৰ 11 খন জিলাত সৰ্বাধিক ক্ষতি