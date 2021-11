কোকৰাঝাৰ, 29 নৱেম্বৰ : ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অসম চৰকাৰে (Anti drugs mission of Assam Govt) ৷ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী নিতৌ আৰক্ষীৰ জালত পৰি আছে ৷ দেওবাৰে এই অভিযানৰ কৱলত পৰে কোকৰাঝাৰ বাগানশালিৰ এজন যুৱক(One arrest in kokrajhar during drugs consumption), নাম ডেলফেনিয়াম ব্ৰহ্ম ৷

ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে আটক 20 বছৰীয়া যুৱক

খবৰ অনুসৰি, দেওবাৰে বিয়লি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ সমীপৱৰ্তী গৌড়নগৰত ডেলফেনিয়ামে তেওঁৰ সহযোগী নাৰায়ণ দাসৰ সৈতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিল ৷ এই বিষয়ে খবৰ পোৱাত কোকৰাঝাৰ সদৰ আৰক্ষীৰ দল এটা তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু ডেলফেনিয়ামক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

নাৰায়ণে দাসে আৰক্ষী অহাৰ খবৰ পাই আগেয়ে পলায়ন কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটকাধীন যুৱকজনৰ পৰা তিনিগ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে (Police seized drugs in kokrajhar) আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

লগতে চাওক : নিচাৰ ৰাগীত অবাটে যুৱ প্ৰজন্ম...