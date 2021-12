কোকৰাঝাৰ, ১৯ ডিচেম্বৰ : বি টি আৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান(First Anniversary celebration of BTR Government)ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়(Conversion of Kokrajhar College into a University)ক তিনিবছৰত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ ঘোষণা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি জনাই দেওবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে আনন্দত চিফুং খামলৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি আনন্দ উৎসৱ পালন কৰে ৷

কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা বনবিনা ব্ৰহ্মই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়খন ৰাজহুৱাকৈ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ ঘোষণাক আদৰণি জনায় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ এই মহাবিদ্যালয়খনে বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহি এতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যদা লাভ কৰাত গৌৰৱ ব্যক্ত কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল, বি জে পি আৰু জি এছ পি মিত্ৰজোঁটৰ বি টি আৰ পৰিষদীয় চৰকাৰ(Pramod Bodo led BTR Government)খনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি(First anniversary celebration of BTR Government) ৷

এই উপলক্ষে শনিবাৰে কোকৰাঝাৰৰ বডৌফা নগৰস্থিত বি টি আৰ সচিবালয় পথাৰত বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকি কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ক তিনিবছৰত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ লগতে দুটা বছৰৰ ভিতৰত ওদালগুৰিত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ স্থাপন, ২০২৩ চনত কোকৰাঝাৰত নিৰ্মীয়মান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

