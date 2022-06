কোকৰাঝাৰ, ১০ জুন: কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছেৰফাংগুৰিৰ নাৰাবাৰীত সুনীল মণ্ডল নামৰ ব্যৱসায়ীজনক গুলীচালনা কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন কে এল অ'ই । শুকুৰবাৰে এক বিবৃতিযোগে কে এল অ'ৰ সহকাৰী তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সচিব দাওছাৰ লংকাম কোচে (Daosar Langkam Koch) প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে ছেৰফাংগুৰিৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰাত আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে ৷

ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীয়ে নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢকাৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী মডেলসহ আন পাঁচজনক ঘটনাৰ স'তে জড়িত থকাৰ ভূৱা অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ ইপিনে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মডেলগৰাকীৰ লগতে আন পাঁচজনক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে (KLO demands for release six persons within 48 hours) ৷ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুক্তি নিদিলে কে এল অ'ই অনিৰ্দিষ্টকালিন অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।

তদুপৰি উক্ত সময়ছোৱাত যি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে অসম আৰক্ষী দায়ী হব বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কোকৰাঝাৰৰ মডেলগৰাকী এজন দুৰ্ধৰ্ষ কে এল অ' নেতাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ৷ আৰক্ষীয়ে কে এল অ'ক সহায় তথা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠটোৰে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিয়ে মডেলগৰাকীসহ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷

