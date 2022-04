কোকৰাঝাৰ, 30 এপ্ৰিল : অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী ৷ বৰপেটাৰ গোচৰত জামিন লাভ(MLA Jignesh Mevani got bail) কৰাৰ পিছতেই শনিবাৰে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয় গুজৰাটৰ বিধায়কগৰাকী(Jignesh Mevani release from jail in bail) ৷ কোকৰাঝাৰ জিলা কাৰাগাৰ আৰু মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ হৈ বাকী থকা কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে জিগনেশ মেৱানী উপস্থিত হয় জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৷

কোকৰাঝাৰ জিলা কাৰাগাৰ আৰু মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত চৌহদত বিধায়কগৰাকী

কোকৰাঝাৰত জিগনেশ মেৱানীক বিপুলভাৱে আদৰণি জনায় স্থানীয় কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ মুখামুখি হয় সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত গোচৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালিত হোৱা এক চক্ৰান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷

জামিন লাভৰ পিছত গুজৰাটৰ বিধায়কগৰাকীক কোকৰাঝাৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ আদৰণি

অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক গুৰুসকলৰ নিৰ্দেশ মানি তেওঁক আটক কৰি অনা বুলিও মেৱানীয়ে মন্তব্য কৰে । এটা গোচৰত জামিন পোৱাৰ পিছতে আন এটা গোচৰত অভিযুক্ত কৰাৰ নীচ ষড়যন্ত্ৰক গৰিহণা দি শংকৰদেৱৰ দেশত তেওঁক নাৰী নিৰ্যাতনৰ দৰে ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্য ৰাজ্যখনৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী বুলিও মন্তব্য কৰে গুজৰাটৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।

মুকলি আকাশৰ তললৈ জিগনেশ মেৱানী

অসম চৰকাৰে অলাগতিয়াল কাৰ্যত ব্যস্ত থকাৰ সলনি বিজুলী, নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া ভাল বুলিও কটাক্ষ কৰে বিধায়ক মেৱানী(Jignesh Mevani latest news) য়ে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত অসমৰ জনগণৰ পৰা লাভ কৰা সমৰ্থনৰ লগতে বিষয়টোত জড়িত অধিবক্তা আৰু সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে চাওক: মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি জিগনেশ মেৱানীয়ে দেখুৱালে পুষ্পাৰ ভংগিমা