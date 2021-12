কোকৰাঝাৰ, ১৮ ডিচেম্বৰ : প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বধীন মিত্ৰজোঁট বিটিআৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি পালন (BTC Council anniversary) । প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে কোকৰাঝাৰৰ নিকটৱৰ্তী চান্দামাৰীত মুকলি বিটিআৰৰ প্ৰথমখন আই টি পাৰ্ক (IT Park inaugurated at Chandamari in Kokrajhar)। শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে আই টি পাৰ্কখন (Assam CM inaugurates IT park at Chandamari)।

পাৰ্ক মুকলি অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰে'লমন্ত্ৰী দৰ্শনা জাৰদোশৰ লগতে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত থাকে । আই টি পাৰ্কৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় । য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰৰ CIT আৰু বি বি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে ৷

কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰীত মুকলি আই টি পাৰ্ক

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰ গ্ৰীণ ফিল্ডৰ অস্থায়ী হেলিপেডত অৱতৰণ কৰি পোনে পোনে চান্দামাৰীত উপস্থিত হয় । অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম, বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী আৰু জিৰণ বসুমতাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক আৰনাইৰে আদৰণি জনায় ৷

আই টি পাৰ্ক মুকলি অনুষ্ঠানৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নগৰস্থিত বিটিআৰ সচিবালয়ত উপস্থিত হৈ বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সচিবালয়ৰ পথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভা তথা বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

