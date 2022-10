কোকৰাঝাৰ,৮ অক্টোবৰ: বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত বড়ো সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম ভৱনত শনিবাৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়(Bodo Sahitya Sobha) ৷ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আগন্তক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশন আৰু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ ওপৰত আলোচনাৰ কৰা হয় ৷ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত থাকে BTRৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিসকল ৷

বড়ো সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তৰেন বড়োৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত সভাখনত বড়ো সাহিত্য সভাৰ ৬২ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় বাৰ্ষিক অধিবেশনখন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাটগাঁৱত অহা বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ ২০২৩ বৰ্ষৰ ১০ ফেব্ৰুবাৰীৰ পৰা ১৩ ফেব্ৰুবাৰীলৈ চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়(Bodo Sahitya Sobha session to be held in Kokrajhar) ৷ আনহাতে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ১৬ নবেম্বৰৰ বড়ো থুনলাই ছানৰ ৰূপালী জয়ন্তী নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় ভাৱে উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

তদুপৰি পাঠ্যপুথিকে ধৰি বড়ো মাধ্যমৰ বিভিন্ন সমস্যা তথা দাবীসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰা হ'ব বুলিও আজিৰ সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ বড়ো সাহিত্য সভাৰ আগন্তক কেন্দ্ৰীয় বাৰ্ষিক অধিবেশনখনৰ সতে সংগতি ৰাখি পাটগাঁৱত সভাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ ৪৮ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশনখনো অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকত বড়ো ভাষা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ প্ৰৱৰ্তন কৰাত অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাই অহা ২০২৩ চনৰ পৰা এই সুবিধা উপলব্ধ হব বুলি জানিব দিয়ে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়োই ৷

