কোকৰাঝাৰ, ৯ আগষ্ট : মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ (Department of Women and Child Development) উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰত স্বাস্থ্যৱান শিশু বঁটা প্ৰদান কৰা হয় (Healthy Child Award distribution by Kokrajhar Administration) ।

কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ (Kokrajhar DC offoce) প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত স্বাস্থ্যৱান শিশু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত কোকৰাঝাৰ পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰী (MLA Larench Islari) আৰু গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জীৰন বসুমতাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি স্বাস্থ্যৱান শিশুসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে ।

ইপিনে উক্ত অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা উপস্থিত থাকি মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি মাতৃ আৰু শিশুসকলক পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান (Providing nutritious food to mothers and children) ধৰা হৈছে বুলি সদৰী কৰে ।

উক্ত স্বাস্থ্যৱান শিশু বঁটা প্ৰদান দুটা শাখাত সম্পন্ন হয় আৰু নিয়মীয়াকৈ টীকাকৰণ কৰা সু-স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী শিশুসকলকহে বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হয় বুলি জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই (Kokrajhar DC Barnali Deka) সদৰী কৰে ।

