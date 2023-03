অকলেই লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব বিপিএফে

কোকৰাঝাৰ, ১৩ মাৰ্চ: বিটিচিত গাদীচ্যুত তথা চৰকাৰত বিজেপিৰে মিত্ৰতাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাচতো অসমৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ পূৰ্বতে কেবাইবাৰো অসমত চৰকাৰ গঠনত কিং মেকাৰৰ ভূমিকা পালন কৰা বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী বৰ্তমান ক্ষমতাহীন ৷ তৎসত্ত্বেও হাগ্ৰামাই পানী ঘোলা কৰিছে ৰাজনীতিৰ (Hagrama Mahilary news) ৷

সমুখত 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ৷ তাৰ পূৰ্বে শক্তি প্ৰদৰ্শনত নামি পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দল ৷ দীৰ্ঘদিনৰ সাংগঠনিক স্থবিৰতাৰ পিচত অৱশেষত বিপিএফে সাংগঠনিক স্থিতি সবল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে জনজাগৰণ সভা আৰু পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী । যোৱা 4 মাৰ্চত বৰমাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিপিএফৰ বিশেষ অভিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমষ্টি সমষ্টিয়ে জনজাগৰণ সভা আৰু পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে হাগ্ৰামা বাহিনীয়ে (BPF hold public rally in Kokrajhar)।

সোমবাৰে কোকৰাঝাৰৰ বাওখুংগ্ৰী আৰু ছালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় বিশাল পদযাত্ৰা আৰু জনজাগৰণ সভা । পোন প্ৰথমে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বেদলাংমাৰীৰ পৰা বাশবাৰীলৈ বিপিএফৰ উদ্যোগত বিশাল সমদল আৰু জনজাগৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ তাৰ পিচতে ছালাকাটিতো ৰূপায়িত হয় একেই কাৰ্যসূচী । কোকৰাঝাৰ জিলাৰ হালোৱাদলৰ পৰা ছালাকাটিলৈ পাঁচ কিলোমিটাৰ পথছোৱা বিপিএফৰ বিশাল পদযাত্ৰা-ৰেলীয়ে সাঙুৰি লয় (BPF gear up to Lok Sabha election 2024) ।

লক্ষ্যনীয়ভাৱে পদযাত্ৰা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ঠাইত জনতাই বিশাল ৰেলীক ফুল ছটিয়াই আদৰণি জনায় । পদযাত্ৰাত বিপিএফৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ একেদিনাই দুঠাইত বিশাল পদযাত্ৰা আৰু ৰেলীৰে বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । পদযাত্ৰাৰ পিচত বাশবাৰী আৰু ছালাকাটি দুয়ো ঠাইতে বিশাল জনজাগৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় (BPF public rally in Kokrajhar) ৷

ইপিনে, কাৰ্যসূচীৰ অন্তত বিপিএফৰ সভাপতি তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে, শান্তি, ঐক্য, সংহতি আৰু প্ৰগতিৰ হকে জনজাগৰণ সভা আৰু ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে । কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবই বুলি মন্তব্য কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে, আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰাকৈ নিৰ্বাচন খেলিব বিপিএফে । প্ৰমোদ বড়ো যে মিছলীয়া সেয়া প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বিপিএফ দলক সহযোগ কৰিবলৈ সকলোৱে একগোট হৈ ওলাই আহিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে (Hagrama Mohilary slams Pramod Boro) ।

ইপিনে কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে কয় যে, অনৈতিকভাৱে ইউপিপিএলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিচত পুনৰাই বিপিএফে নিজৰ দলীয় স্থিতি শক্তিশালী কৰাত নামি পৰিছে । ইউপিপিএলৰ দিনত একো উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি ৰাইজেই কৈছে বুলি মন্তব্য কৰে খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে (BPF to contest in two Lok sabha seats in Assam) ৷

তেওঁ লগতে কয় যে, আঞ্চলিক দলৰ প্ৰয়োজনীয়তা সদায়ে আছে আৰু অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আঞ্চলিক দল হিচাপে বিপিএফ দলেই পৰিগণিত হৈ আহিছে । অহা অক্টোবৰতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিপিএফে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে বৰগয়াৰীয়ে ৷ ৰাইজে পূৰ্বৰ দৰেই বিপিএফক আঁকোৱালি লৈছে বুলিও দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে ।

ইপিনে ১২ নং ছালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ তথা বিপিএফৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৰহাছাৎ বসুমতাৰীয়ে কয় যে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা পদযাত্ৰাত ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দেখি তেওঁলোক অভিভূত হৈছে ৷ অনাগত সময়চোৱাতো বিপিএফৰ প্ৰতি থকা আস্থা অটুট থাকিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে । উল্লেখ্য যে, বিপিএফৰ উদ্যোগত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা পদযাত্ৰাত ৰাইজৰ সঁহাৰি আছিল অভূতপূৰ্ব আৰু বিপিএফে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত এঘৰি যুঁজ দিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।