কোকৰাঝাৰত বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান

কোকৰাঝাৰ, ২১ মে' : ৰাজ্যজুৰি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনে (Eviction Drive in Kokrajhar)৷ এইবাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ হল্টুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ নায়কগাঁও ৰেঞ্জৰ পাহাৰপুৰ, হৰিপুৰ আদি অঞ্চলত ৰবিবাৰে বিয়লি বন বিভাগ আৰু ইক’ টাস্ক ফোৰ্চে যৌথভাৱে অভিযান চলায় ৷ বনাঞ্চলৰ মাটি বেদখল কৰি বনাঞ্চলৰ ভূমিত ৰোপণ কৰা তামোল, আনাৰস, কঁঠাল, ৰবৰ, চাহ বাগানসমূহ উচ্ছেদ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে (Eviction Drive Against Illegal Encroaches in Kokrajhar) ৷

এই অভিযানৰ পিচতে নায়কগাঁও বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ স্থানীয় ৰাইজ আৰু বন বিভাগৰ দলৰ মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় (Forest Department Eviction on Illegal Encroaches)৷ আনকি নায়কগাঁও বন বিভাগত কৰ্মৰত মিঠু মাৰ্ডী নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে বনাঞ্চলৰ শাল গছ কাটি ৰবৰ বাগান গঢ়ি তুলিছে যদিও বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰে ৷ ক্ষুব্ধ ৰাইজে বন বিভাগ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে অতি শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰা তামোল, আনাৰস, ৰবৰ বাগানৰ বাবদ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছে ৷

পাহাৰপুৰ আৰু হৰিপুৰৰ বাসিন্দাসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ জাননী জাৰি নকৰাকৈ খাটি খোৱা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজে স্থাপন কৰা সৰু সৰু মানুহৰ তামোল, আনাৰস, কঁঠালৰ বাগানসমূহ এফালৰ পৰা নিৰ্দয়ভাৱে কাটি তহিলং কৰিছে ৷ অথচ একেটা অঞ্চলতে বনাঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখল কৰি চাহ বাগান, ৰবৰ বাগান স্থাপন কৰা প্ৰতিপত্তিশালী লোকৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান নচলোৱা বুলি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷

তদুপৰি নায়কগাঁও এলেকাত বনাঞ্চলৰ বহু মূল্যবান গছ-গছনি কাটি তহিলং কৰা চোৰাং কাঠৰ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধেও নায়কগাঁও বন বিভাগৰ কৰ্মীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

ইপিনে নায়কগাঁও ৰেঞ্জৰ বন বিষয়া পুলক ডেকাই সদৰী কৰা মতে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে স্থানীয় বাসিন্দাসকলক কেইবাবাৰো মৌখিকভাৱে জনোৱা হৈছিল ৷ যিসকলে বনাঞ্চলৰ মাটি দখল কৰি ৰবৰ, চাহ, তামোল, কঠাল, আনাৰসৰ বাগান বনাইছে সেই সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল ৷

