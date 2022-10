কোকৰাঝাৰ, ১৩ অক্টোবৰ: কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে নিশা কোকৰাঝাৰ জিলা পৰিবহন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(DTO of kokrazar arrested) । দাবী-ধমকি তথা বলপূৰ্বকভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলা পৰিবহন বিষয়া সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰীক ৷ এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আন্ত:ৰাজ্যিক তালাচী চকী শ্ৰীৰামপুৰত (Inter State check Post Sreerampur) অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহত জড়িত থকা ৯ জন যুবকক যোৱা ১০ অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত গোসাইগাঁও আৰক্ষী থানাত (Case registered in Gosaigaon Police Station) ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১২০ (বি)/ ৩৮৭/ ৫০৬/ ৩৪ ধাৰাৰ অধীনত ৩৮৬/২২ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ৷ উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিতে জিলা পৰিবহন বিষয়া মুছাহাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷

ইপিনে,এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত প্ৰাথমিক তদন্ত চলাবলৈ উপস্থিত হোৱা গোসাইগাঁও মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া (Gosaigaon Sub Divisional Police Officer) নৱনীতা শৰ্মাই কয় যে এক নিৰ্দিষ্ট গোপন তথ্যৰ আধাৰত পৰিবহন বিষয়াগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে,একেটা গোচৰতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তথা কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাৰ জিম্মাত থকা কোকৰাঝাৰ পৰিবহন বিভাগৰ তিনিগৰাকী এনফৰ্চমেন্ট ছেকাৰ ক্ৰমে সৌভিক দে, ৰিছাৰ্ড মুছাহাৰী আৰু মনোজ বসুমতাৰীক অধিক তথ্যৰ বাবে গোসাইগাঁও মহকুমা আৰক্ষী বিষয় গৰাকীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

উল্লেখ্য় যে ধৃত প্ৰতি গৰাকীৰ পৰা একলাখতকৈ অধিক নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে ৷ ধৃতসকলৰ ভিতৰত সৌভিক দে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ৰবীন্দ্ৰ নগৰত, ৰিছাৰ্ড মুছাহাৰীৰ বালাজান তিনালী আৰু মনোজ বসুমতাৰী কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডোছা বেংক কলনীৰ বাসিন্দা ৷

ইপিনে,কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাইগাঁও মহকুমাৰ অসম-বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ (Illegal money collection at Srirampur) কৰাৰ অভিযোগত ন জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ (9 youth arrested at Kokrazar) কৰে ৷ অসম-বংগ সীমান্তৰ শিমুলটাপু আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় ৰায়ৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটি দলে ১০ অক্টোবৰত অভিযান চলাই শ্ৰীৰামপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত (Money collection at national Highway) বিভিন্ন বাহনৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ধৃত যুৱক কেইজন ক্ৰমে গোঁসাইগাঁও এলেকাৰে নিৰঞ্জিত বসুমতাৰী, মনোজ সাহ, সঞ্জয় সৰকাৰ, আবুছামা মণ্ডল, আখতাৰ হুছেইন, ধনৰাজ বসুমতাৰী, আবু বক্কৰ ছিদ্দিকী, মফিজুল ইছলাম আৰু আব্দুল খালেক মণ্ডল ৷

