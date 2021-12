গুৱাহাটী, 15 ডিচেম্বৰ : বিটিআৰত 17 বছৰীয়া হাগ্ৰামাৰাজৰ অন্ত পেলাই প্ৰমোদ বড়ো নেতৃতাধীন ইউপিপিএল দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ লগ লাগি বিটিচিত চৰকাৰ গঠন কৰা এবছৰ হ'ল (First anniversary of Pramod Boro Government) ৷ ২০২০ চনৰ ১৫ ডিচেম্বৰত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল । বড়ো ৰাইজে যথেষ্ট আশা আকাংক্ষাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফক ক্ষমতাচ্যুত কৰি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএলক বিটিচিৰ মচদনত বহুৱাছিল ৷ প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিৰ নতুন সাংবিধানিক মুৰব্বীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল (Promod Boro became new chief of BTC)।

ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দল বিজেপি আৰু বড়োভূমিৰ অবড়োসকলৰ ৰক্ষকস্বৰূপ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ লগত সন্মিলিত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতেই সচেতন ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰশ্ন উঠিছিল প্ৰমোদ বড়োৱে সঁচাকৈয়ে বড়োসকলৰ ৰাজনৈতিক সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিবনে ? নে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দল ক্ৰমাৎ বিজেপিৰ আগ্ৰাসী ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ জুইত নিঃশেষ হৈ যাব ৷

আশা কৰা হৈছিল বিজেপি বিটিআৰ চৰকাৰৰ সহযোগী দল হোৱাৰ বাবে নিশ্চয়কৈ বিটিআৰলৈ আগতকৈ অধিক পুঁজিৰ আগমন হ’ব (Fund for BTR development) । আশা কৰা হৈছিল আগন্তুক দিনবোৰত বিটিআৰ দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ব । কিন্তু বিটিআৰ ৰাইজৰ এই আশা আকাংক্ষাবোৰ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিচিৰ প্ৰশাসনে পূৰ্ণ কৰাত ব্যৰ্থতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

এই সম্পৰ্কত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৱে কয় যে, প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিচিৰ চৰকাৰখনে এবছৰত একো কাম কৰিব পৰা নাই (Durga Das Boro alleged BTR chief)। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বিটিচি অৰ্থাৎ বিটিআৰৰ ক্ষমতা কৰ্তন হৈছে ।

বিটিআৰৰ ১৬ টা বিভাগৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হৈছে । প্ৰমোদ বড়োৱে কোনো নতুন কাম কৰিব পৰা নাই । প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন পৰিষদৰ সচিবালয়ৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰি পৰিষদত বিশেষ গুৰুত্ব নথকা জিলা উপায়ুক্তক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে । পৰিষদৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা উপাযুক্তসকলেই প্ৰস্তুত কৰা আৰু প্ৰধান সচিবে কেৱল ইয়াত অনুমোদনহে জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল । পৰিষদৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজসমূহত বিটিআৰ সচিবালয়ৰ বিশেষ কৰ্তৃত্ব নোহোৱা হৈ পৰিছে ।

বিটিচিৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰৰ অধীনস্থ কোকৰঝাৰ, চিৰাং, ওদালগুৰি বাক্সা জিলাৰ উপায়ুক্তক ১৬ টা বিভাগৰ আঁচনিৰ দায়িত্ব দি পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰিছে । তেওঁ প্ৰমোদ বড়োৱে এবছৰত বিটিআৰত এটা ৰাস্তাও নিৰ্মাণ কৰা নাই । এখন নতুন স্কুল স্থাপন কৰা নাই । প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিৰ পূৰ্বৰ প্ৰাথমিক পৰিকাঠামো (Basic structure of BTC) এবছৰত ধ্বংস কৰি পেলাইছে ।

ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ এবছৰত মষিমূৰ কৰি পেলাইছে । বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৱে কয় যে, প্ৰমোদ বড়োৰ ইউপিপিএল দলে বিজেপিৰ লগ লাগি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ঘৰে ঘৰে ভোট বিচাৰি প্ৰতিঘৰত একোটাকৈ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । প্ৰতিটো আত্মসহায়ক সহায়ক গোটক ৭৫,০০০ টকা দিম বুলি কৈছিল । এইবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে । বৰং বিটিআৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ফিক্স পে’ত চাকৰি কৰা চাকৰিয়ালসকলক চাকৰিৰ পৰা চাটাই কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰি আছে ।

এবছৰত বিটিআৰত এখনো বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণৰ আওতাত নাহিল । বিটিচিৰ বহুতো টেট শিক্ষকে মাহ মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই । প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিআৰ চুক্তিৰ কোনো কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই । এতিয়ালৈ বিটিআৰ চুক্তিয়ে সাংবিধানিক মৰ্যদা পোৱা নাই । বৰ্তমানলৈ এইখন এখন বুজাবুজিৰ চুক্তিহে হৈ আছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু বড়ো নেতৃবৰ্গ বিশেষকৈ এবছু আৰু এনডিএফবিৰ চাৰিটা গোটৰ মাজত তৃতীয়খন বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় (Third Bodo peace accord 2020) । এই চুক্তিৰ ফলত বিটিএডিক বিটিআৰ (বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন) নামেৰে নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হয়‌ (BTAD newly termed as BTR) । এই শান্তি চুক্তিয়ে বড়ো ভূমিলৈ শান্তিৰ বাতাবৰণ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰা হৈছিল ।

বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৱে এই সম্পৰ্কত কয় যে, বিটিআৰ চুক্তি মতে বিটিআৰত NDFB ৰ দৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সকলো সদস্যৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰবোৰ নিষ্পত্তি কৰা হোৱা নাই । বিটিআৰত NDFB ৰ দৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ আত্মসমৰ্পন কৰা সদস্যসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিআৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ পুতলা চৰকাৰলৈ পৰিণত হৈছে বুলি বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৱে মন্তব্য কৰে ৷

