কোকৰাঝাৰত নৃশংস হত্যা

কোকৰাঝাৰ, ২১ মাৰ্চ : বিগত এসপ্তাহে সন্ধানহীন হৈ আছিল কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নয়াছৰা গাঁৱৰ খগেন বৰ্মন নামৰ লোকজন । অৱশেষত ঘৰৰে গোহালি ঘৰৰ ভিতৰত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ খগেন বৰ্মনৰ মৃতদেহ (Body recovered in Kokrajhar)। আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো । ছালাকাটি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নয়াছাৰা চতুৰ্থ খণ্ড গাঁৱৰ ঘটনা এয়া । জানিব পৰা নিজৰে ভাগিনে খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰি মৃতদেহটো গোহালিত পুতি থৈছিল (Boy killed his uncle in Kokrajhar)৷

উল্লেখ্য যে, কৰ্মসূত্ৰে কেৰেলাত থকা খগেন বৰ্মন কিছুদিন পূৰ্বে ঘৰলৈ আহিছিল । কিন্তু ঘৰলৈ অহাৰ কিছুদিন পাছতে অৰ্থাৎ ১৩ মাৰ্চৰ পুৱাৰ পৰাই ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈছিল খগেন বৰ্মন ৷ উক্ত দিনাই পৰিয়ালৰ লোকে ছালাকাটি আৰক্ষী চকীত সন্ধানহীনৰ এক এজাহাৰ দিছিল । অৱশ্যে খগেন বৰ্মনৰ নিৰুদ্দেশৰ আঁৰত সৰুৰে পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা ভাগিন প্ৰকাশ বৰ্মনৰ ওপৰত সন্দেহ কৰা হৈছিল ৷

ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰাত প্ৰকাশে মোমায়েক খগেন বৰ্মন ১৩ মাৰ্চৰ পুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা বুলিহে আৰক্ষীক কৈছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ ১৪ মাৰ্চৰ পুৱাৰে পৰা প্ৰকাশ বৰ্মনো নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে । লগে লগে প্ৰকাশ বৰ্মনৰ ওপৰত আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ সন্দেহ অধিক ঘনীভূত হৈ পৰে (Kokrajhar murder case)৷

তদুপৰি প্ৰকাশ বৰ্মনে মোমায়েক খগেনৰ এটিএম ব্যৱহাৰ কৰি ৩৮ হাজাৰ টকা উলিয়াইছিল আৰু নতুন মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰিছিল ৷ ইয়াৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলে আৰু খগেন বৰ্মনৰ হত্যাকাৰী ভাগিন প্ৰকাশ বৰ্মনক ১৯ মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Accused killer arrested)৷ ইফালে অভিযুক্ত প্ৰকাশ বৰ্মনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নয়াছাৰাৰ গাঁৱৰ নিজ বাসগৃহৰে গোহালিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় খগেন বৰ্মনৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ ।

সম্প্ৰতি ঘটনাটোক লৈ চতুৰ্থ খণ্ড নয়াছাৰা গাঁৱত তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে ৷ টকাৰ লোভতে প্ৰকাশে মোমায়েকক হত্যা কৰা বুলি পৰিয়ালটোৱে সন্দেহ কৰিছে । ইফালে আইন অনুসৰি অভিযুক্ত প্ৰকাশৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈও পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :Sensational murder: এডাল গছৰ বাবেই মোমায়েকৰ তেজেৰ হাত ৰাঙলী কৰিলে ভাগিনে