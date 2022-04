গুৱাহাটী, ২৩ এপ্ৰিল : গুজৰাটৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীৰ জামিন বিচাৰি আইনী যুঁজ দিবলৈ পাঁচজনীয়া অধিবক্তাৰ দল লগত লৈ দেওবাৰে কোকৰাঝাৰলৈ যাব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা (Bhupen Borah to fight for Jignesh Mevani's bail) । শনিবাৰে দিল্লীৰ পৰাই ইটিভি ভাৰতক এই কথা জানিবলৈ দি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কয় যে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অংশুমান বৰা, মনোজ ভাগৱতী সহ পাঁচজনীয়া অধিবক্তাৰ দল এটা লগত লৈ তেওঁ কোকৰাঝাৰলৈ ৰাওনা হ'ব জিগনেশ মেৱানীৰ জামিন বিচাৰিবলৈ (legal team to fight for Jignesh Mevani's bail) ।

জিগনেশৰ জামিন বিচাৰি দেওবাৰে সদলবলে কোকৰাঝাৰলৈ ভূপেন বৰা

উল্লেখযোগ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্যি কৰা এটা টুইটৰ (Jignesh Mevani's tweet against PM Modi) বাবেই কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গুজৰাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছিল এইজন কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতাক । কোকৰাঝাৰৰ এজন বিজেপি কৰ্মীয়ে ৰুজু কৰা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জিগনেশ মেৱানীক । আদালতে ইতিমধ্যে বিধায়ক গৰাকীক তিনি দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

সেই অনুসৰি কাইলৈ অৰ্থাৎ দেওবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ শেষ হ’ব । ইতিমধ্যে, অসমত কংগ্ৰেছ দলে মেৱানীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত (Congress protest against jignesh Mevani's arrest) কৰাৰ লগতে গুজৰাটতো অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ । তাৰ মাজতে কাইলৈ এইগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কে জামিন লাভ কৰিব নে নকৰে সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে জিগনেশ মেৱানীৰ জামিন নহ'লে কংগ্ৰেছে ব্যাপক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল’ব ।

