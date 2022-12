কোকৰাঝাৰ ৭ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যত যুগ যুগান্তৰৰ পৰা বসবাস কৰি অহা গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ক অসম চৰকাৰে সুৰক্ষিত শ্ৰেণী বুলি চৰকাৰী অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতো প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিআৰ চৰকাৰখনে বিটিআৰৰ চাৰি লক্ষাধিক গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকক সুৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ (protected class) মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰি চৰম বৈষম্য কৰাৰ বিষ্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই(All Assam Gorkha Students protest in Kokrajhar) । উল্লেখ্য যে ,কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বুধবাৰে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আগছুৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়(Protest meeting by All Assam Gorkha Students) ৷

সভাত আগছুৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰাম ছেত্ৰীয়ে বিটিআৰত বসবাস কৰা গোৰ্খা লোক সকলক সুৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানত বিটিআৰৰ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে বৈষম্যৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি অভিযোগ কৰে । ইমানেই নহয়, অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা নিদেৰ্শনাক বিটিআৰত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ উপৰিও অৱজ্ঞা কৰে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে সংগঠনটোৱে । বিটিআৰৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশক অৱজ্ঞা কৰি থাকিলে অনাগত দিনত বিটিআৰৰ পাঁচখন জিলাত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই ।

এইক্ষেত্ৰত আগছুৱে বিটিআৰৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ধনশ্ৰীঘাটত অহা ২১ ডিচেম্বৰত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিটিআৰত থকা ভূমিৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰি তুলিবলৈ বিশাল প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে আজিৰ সভা যোগে ৷ উল্লেখ্য যে আগছুৰ আজিৰ প্ৰতিবাদী সভাৰ কাৰ্যসূচীত বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰ, চিৰাং , বাগছা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ পাঁচ শতাধিক গোৰ্খা ৰাইজ উপস্থিত থাকে ৷

ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে আজি কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমূখী বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা বিটিচি সচিবালয়লৈ এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ কথা আছিল যদিও বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োই সংগঠটোক আলোচনাত বহাৰ সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবেই প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে ।

