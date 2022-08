কোকৰাঝাৰ, ৪ আগষ্ট : মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই অংক আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো ইংৰাজীত পঢ়ুওৱাৰ সিদ্ধান্ত আৰু বিটিআৰ চুক্তিৰ ৬.৩ দফা ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ (Kokrajhar Science College) প্ৰেক্ষাগৃহত এবছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় (ABSU and Bodo Sahitya Sabha meeting in Kokrajhar) ।

তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদান মানি নলয় এবছু-বড়ো সাহিত্য সভাই

বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেন বড়োৱে সভাপতিত্ব কৰা উক্ত বৈঠকখনত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়ো, এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়ো , সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰী প্ৰমুখ্যে বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীৱী ,চিন্তাবিদ, নাগৰিক উপস্থিত থাকে ৷

ইপিনে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়োৱে (Bodo Sahitya Sabha Secretary Prashant Boro) সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চৰকাৰে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত ৫০/৫০ ধাৰণাটো ক'ৰ পৰা আনিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে ভাষা লাগিব আৰু বড়ো জাতি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লেও ভাষা লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷

ভাষা আৰু জাতিৰ পৰিচয় হেৰুৱাই আমাক আইএএছ বা এচিএছ বিষয়া নালাগে বুলি মন্তব্য কৰি বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে চৰকাৰক উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায় । আজিৰ আলোচনাত বুদ্ধিজীৱী, চিন্তাবিদসকলে দিয়া পৰামৰ্শ চৰকাৰক অৱগত কৰোৱা হ'ব আৰু চৰকাৰে সেয়া মানি নল'লে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব বুলি সদৰী কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়োৱে ।

ইফালে এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে (ABSU President Dwipen Boro) অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰি এই কাৰ্য মানি লোৱা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে (Assam Government descission on teaching medium) । অহা ৬ আগষ্টত বিষয়টোক লৈ ১৬ টা শিক্ষক সংগঠনেৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল প্ৰাগ কণ্টিনেণ্টেলত (Hotel Prag Continental) এক বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি সদৰী কৰি ইংৰাজীত পঢ়ুওৱাৰ সিদ্ধান্তটো চৰকাৰে বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

বলপূৰ্বকভাৱে ইংৰাজী ভাষা জাপি দিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰি ভাষাক লৈ ভাষা আন্দোলন হ'ল, মাধ্যমক লৈ মাধ্যম আন্দোলন হ'ল, শ্বহীদ হ'ল আৰু তাৰ পিছত চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰে এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে (Medium of Science and Mathematics English from class III) । এফালে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত অসমীয়াত পঢ়ুওৱাৰ বাবে সমিতি গঠন আৰু আনহাতে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু অংক ইংৰাজীত পঢ়ুৱাব বিচৰা কাৰ্য খাপ নাখায় বুলি মন্তব্য কৰি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা, শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া, বিদ্যালয়ত ইংৰাজী বিষয়টো ভালদৰে পঢ়ুৱাবলৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় ।

আনহাতে, বিটিআৰ চুক্তিৰ (BTR Agreement) ৬.৩ দফা চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিবই লাগিব আৰু এইক্ষেত্ৰত এবছুৱে কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে ।

