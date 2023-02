দাংদুফুৰ পাহাৰৰ উচ্চতাত পেৰাগ্লাইডিঙৰ আখৰা

কোকৰাঝাৰ, ৪ ফেব্ৰুৱাৰী: কোকৰাঝাৰ চহৰৰ পৰা ১৫ কিলমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত দাংদুফুৰ পাহাৰত দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া পেৰাগ্লাইডিঙৰ মনোমোহা আখৰা চলিছে (Paragliding competition at Kokrajhar) ৷ চক্ৰশীলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অধীনস্থ দাংদুফুৰ পাহাৰৰ এহেজাৰ ফুট উচ্চতাত পেৰাগ্লাইডিং দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ আমেজ ল'বলৈ নিতৌ আহে দূৰদূৰণিৰ বহুত পৰ্যটক (Dangdupur hills of Kokrajhar) ৷ বিশেষকৈ নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ পৰা বহুতো লোকে এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ অভিজ্ঞতা ল'বলৈ আহে ৷ অসমৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰৰ নাতিদূৰৈৰ দাংদুফুৰ পাহাৰৰ শীৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা যায় পেৰাগ্লাইডিঙৰ মনোমোহা নান্দনিক দৃশ্য (Beautiful view of paragliding) ৷

ইতিমধ্যে পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা দাংদুফুৰ পাহাৰৰ উচ্চতাত দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ অভিজ্ঞতা ললে হাতত কেমেৰা লৈ কোকৰাঝাৰৰ কেইবাগৰাকী সাংবাদিকে (Paragliding at Dangdupur) ৷ অহা নৱেম্বৰ অথবা ডিচেম্বৰ মাহত বড়োলেণ্ড পেৰাগ্লাইণ্ডিং সন্থাই আয়োজন কৰিব দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰাগ্লাইণ্ডিং প্ৰতিযোগিতা ৷ উল্লেখ্য় যে প্ৰথম বড়োলেণ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰাগ্লাইডিং প্ৰতিযোগিতাখনিত বিশ্বৰ ১০ খন দেশৰ ৬৮ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

এতিয়া দাংদুফুৰ পাহাৰৰ উচ্চতাত পেৰাগ্লাইডিঙৰ দুঃসাহসিক আখৰা আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়াত ব্যস্ত দেখা গৈছে বড়োলেণ্ড পেৰাগ্লাইডিঙৰ দহ গৰাকী প্ৰশিক্ষক পাইলটক ৷ ইপিনে,বড়োলেণ্ড পেৰাগ্লাইডিং সন্থাৰ সভাপতি মোহন ব্ৰক্ষই দুঃসাহসিক পেৰাগ্লাইডিঙৰ আমেজ ল'বলৈ ইচ্ছুক সকলোকে আহ্বান জনাইছে (Bodoland Paragliding Association) ৷

উল্লেখ্য় যে পেৰাগ্লাইডিং হৈছে এক উৰণীয়া আমোদজনক খেল । এই খেলবিধ আমোদজনক উদ্দেশ্যৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্দেশ্যেই পেৰাগ্লাইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । পেৰাগ্লাইডাৰ এক প্ৰকাৰৰ গ্লাইডাৰ বিমান বুলি কোৱা হয় । পোহৰত মুক্তভাৱে ভৰিৰ ব্যৱহাৰ কৰি উৰুওৱা হয় বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে খেলবিধ । অসমত এতিয়া এই খেলবিধ অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ।

পেৰাগ্লাইডাৰত কোনো ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । ১৯৫২ চনত ডমিনা চি জালবাৰ্টে এক বহুকোষযুক্ত নিয়ন্ত্ৰিত গ্লাইডিং পেৰাচুট আৰু পাৰ্শ্বীয় উৰণ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতাৰ বিকাশ ঘটাইছিল (Domina C Jalbert)। পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৫৪ চনত ৱাল্টাৰ নিওমাৰ্কে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল যে এনে এক সময় আহিব যেতিয়া এজন গ্লাইডাৰ পাইলটে গ্লাইডাৰেৰে পাহাৰৰ ওপৰলৈ বা ঢালৰ মূৰৰ পৰা জপিয়াই আকাশলৈ উৰিব (Walter Neomark)। তেওঁৰ ভৱিষ্যতবাণী আজি আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে ।

