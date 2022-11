অসম-মেঘালয় সীমান্তত অসম আৰক্ষীৰ গুলীত পাঁচজন খাচী লোক নিহত হোৱাৰ পাচতেই উত্তেজিত হৈ পৰিছে মেঘালয়ৰ লোকসকল (Tension grips Assam Meghalaya border) ৷ ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ বহুকেইখন জিলাত ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ লগতে অসমৰ পৰা মেঘালয়লৈ যোৱা আটাইকেইটা পথেৰে যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ তাৰ মাজতে শ্বিলঙৰ সমীপৰ জালুপাৰাত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে অসমৰ এখন বাহন (Miscreants burnt a Assam car in Shillong) ৷

পথচাৰীৰ জীৱন বচাবলৈ গৈ নিজেই মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'লে ৰঙিয়াৰ এজন যুৱকে ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হয় মঙলবাৰে নিশা (Rangia youth died in road accident)৷

পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ সীমান্তত সংঘটিত সংঘাতৰ পাচতেই মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই আজি সন্ধিয়া আহ্বান কৰা এক জৰুৰী কেবিনেট বৈঠক যোগে লৈছে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত (Meghalaya govt Cabinet decision) ৷ 24 নৱেম্বৰত এই ঘটনাক লৈ দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব মেঘালয় চৰকাৰৰ এটা দলে (Meghalaya govt to meet central Home minister) ৷ দিল্লীৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগত এই ঘটনাৰ বিষয়ে দাখিল কৰিব অভিযোগ ৷

ছিকিমৰ উমথাঙত ফুৰিবলৈ গৈ পত্নীৰ সন্মুখতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে ৰঙিয়াৰ মুনজিৎ দাসে (Rangia youth dead in Sikkim)। মৃত্যুৰ আগমুহুৰ্তত পত্নীক কৈ গল এষাৰ বাক্য- ‘‘তুমি এজন ভাল ল’ৰা চাই আকৌ বিয়াত বহিবা ৷ মই আৰু জীয়াই নাথাকিম চাগে’’ ।

ডিফু ৰে’ল ষ্টেচনত আৰক্ষীৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী অভিযান (Women arrested with Ganja) ৷ অভিযান কালত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ আটক ৬০ উৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলা ৷ মহিলাগৰাকীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ৩০ কেজি ৫০০ গ্ৰাম ওজনৰ গাঞ্জা (Ganja Seized in Diphu Railway Station) ৷

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ইমদাদ আলীক বদলি (West Karbi Anglong SP transferred)। খেৰনি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ বন সুৰক্ষা বিষয়া চিকাৰী ইংহিকো নিলম্বন । অসম আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত ৬ জন লোকৰ নিকট আত্মীয়লৈ ৫ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা (One time assistance to the families of the deceased) । ঘটনাটোত জড়িত অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ সকলোকে ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ । সমস্ত ঘটনাটো কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী এজেন্সীক দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অসম চৰকাৰৰ ।

ধেমাজি জিলাত সোমবাৰে বিয়লি সংঘটিত হ’ল এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ( Tragic road accident in Dhemaji) ৷ জিলাখনৰ চিচিবৰগাঁৱৰ গাই দেউৰী গাঁৱত সংঘটিত হ’ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷ ট্ৰাক আৰু স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ (Head-on collision between truck-scooter) ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীৰ সফলতা ৷ আৰক্ষীয়ে চলোৱা দুটা পৃথক অভিযানত হেৰ’ইনসহ আটক দুজন যুৱক (Youth arrested with drugs) ৷

পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনাৰ পাচতেই পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে (Firing incident in West Jaintia Hills) ৷ অসম আৰক্ষীৰ টহলদাৰী বাহিনী আৰু বনকৰ্মীৰ গুলীত তিনিটা খাছী দুৰ্বৃত্ত থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত নিহত হৈছে আন দুটা দুৰ্বৃত্ত (Khasi miscreant Killed) ৷ এই গুলীয়াগুলীত অসম আৰক্ষীৰো এজন জোৱান নিহত হৈছে ৷ চোৰাংভাৱে কাঠ কঢ়িওৱা এখন ট্ৰাক ৰখাবলৈ লোৱা সময়তে ট্ৰাকখনত থকা লোকৰ সৈতে বাক-বিতণ্ডা হয় অসম আৰক্ষীৰ দলটোৰ ৷ তাৰ পাচতে প্ৰায় তিনি শতাধিক লোকে হাতে হাতে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰলৈ খেদি আহে অসম আৰক্ষী আৰু বন কৰ্মীৰ দলটোক (Khasi locals attacked Assam police)৷ উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ঠাইত ভাষণ দি ফুৰিছে আৰু আৰক্ষী আছে গভীৰ নিদ্ৰাত ৷ গুৱাহাটী এৰি দিয়া হৈছে চোৰ-ডকাইতৰ হাতত ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক এইদৰে তীৰ্যক সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ(Bhupen Bora reaction on Meghalaya Incident)৷