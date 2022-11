দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে T20 বিশ্বকাপ দখল কৰিলে ইংলেণ্ডে ৷ 5 উইকেটত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ ইংলেণ্ড দলটোৰ (England won T20 world cup)৷

কেকে হিচাবে খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য সম্প্ৰতি সুস্থ (Health condition of Siddhartha Sharma)। উচ্চ ৰক্ত চাপৰ বাবেই ষ্ট্ৰ’ক হৈ চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হৈছিল অভিনেতাগৰাকী (Actor Siddhartha Sharma)। ইতিমধ্যে অভিনেতাজনৰ চিটি স্কেন সম্পন্ন হৈছে । এম আৰ আই ৰিপ’ৰ্ট অহাৰ পাছতহে স্পষ্ট হ’ব সকলো কথা ।

সাগৰত ডলফিনৰ জল কেলি ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নগিৰিৰ কাষতে থকা ভাটে সাগৰৰ এটা পাৰত ডলফিনে কৰিছে কেলি (Free roaming of dolphins in Bhatye sea in Ratnagiri) ৷ এই ভাটে সাগৰৰ বুকুত মুক্তমনে ডলফিনে কৰা কেলিয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে এতিয়া পৰ্যটকক ৷ ফটোগ্ৰাফাৰ সুপ্ৰিয়ান্তো খাউল (Photographer Supriyanto Khawle)ৰ ড্ৰোণ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এক মনোৰোম দৃশ্য ৷

আফগানিস্তানত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব মহিলা ক্ৰিকেট । দেশখনত মহিলা ক্ৰিকেট পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ আফগানিস্তান চৰকাৰ নীতিগতভাৱে সন্মত হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট পৰিষদে (ICC)। আফগানিস্তানৰ চৰকাৰী বিষয়াই আইচিচিৰ সংবিধানক সম্পূৰ্ণ সন্মান আৰু পালন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতেই নতুন গতি লৈছে মহিলা ক্ৰিকেটে ।

দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো পহিলা নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা (Bharat Jodo Yatra in Assam) ৷ অৱশ্যে অসমত কংগ্ৰেছৰ এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ অনুপস্থিতিত হে আৰম্ভ হৈছে । অসমত আৰম্ভ হোৱা এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ আজি ত্ৰয়োদশ দিন ৷ আজি পুৱা নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীত পদাৰ্পন কৰে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই ।

তামুলপুৰত ইউৰিয়া সাৰৰ ছিণ্ডিকেট (Urea Fertilizer Syndicate)। এই ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ । দুখনকৈ সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ পিছতে নিশা উত্তপ্ত হয় পৰিস্থিতি ।

শনিবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপ অভয়পুৰ গাঁৱৰ নন্দেশ্বৰ গগৈ নামৰ লোকজন বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা এটা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় । দেওবাৰে পুৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে । ঘটনা ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে এতিয়া অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য ।

ৰাজহুৱা সভাতে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল বিধায়িকা নন্দিতা দাস (MLA Nandita Das)৷ বকো সমষ্টিৰ সমস্যা সমাধানত বিধায়িকাগৰাকী ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তোলে সভাত উপস্থিত ৰাইজে ৷ ইয়াকে লৈ বিধায়িকাগৰাকীৰ লগত সমষ্টিবাসীৰ কথাৰ কটাকটিও হোৱা দেখা যায় ৷

ছানিয়া মিৰ্জা আৰু ছোৱাইব মালিকৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰ চৰ্চাত থকাৰ মাজতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । দুয়োগৰাকী তাৰকা একেটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত উপস্থিত থাকিব (Sania Mirza reality show with Shoaib Malik)। লগে লগে বিভিন্ন মহলত পুনৰ চৰ্চা চলিছে ।

লামডিং ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা (Ganja seized in Lumding) ৷ গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি দেওবাৰে পুৱতি নিশা লামডিং আৰক্ষীয়ে লামডিং ৰে’ল ষ্টেচনত চলাইছিল অভিযান ৷ আগৰতলা দেওগৰ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনত চলিছিল এই অভিযান ৷ অভিযানকালত S3 ডবাৰ শৌচালায়ৰ পৰা 28 টা পেকেটত ২৯ কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ জানিব পৰা মতে আগৰতলাৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি ।