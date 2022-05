আশ্বিকুলৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মন্তব্য নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে(Nagaon SP Leena Doley)ৰ । বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডটোৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ই টি ভি ভাৰতৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আশ্বিকুলৰ Exclusive ভিডিঅ'। কেৱল মাত্ৰ ETV BHARAT ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আশ্বিকুলক আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা এই ভিডিঅ'(Batadrava accused ashikul exclusive) । মৃত্যুৰ পূৰ্বে আশ্বিকুলক লৈ এইদৰে সোণাইবেৰালৈ ৰাওনা হৈছিল নগাঁও আৰক্ষীৰ দল । উদ্ধাৰ হৈছিল পিষ্টল আৰু গুলী । ঘূৰি অহাৰ পথতে ৰাইদঙীয়াত দূৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল আশ্বিকুলৰ(Alleged mastermind behind Batadrava arson case is dead) ।

ডিমা হাছাওৰ বান-ভূমিস্খলনত ৰে’ল বিভাগৰ 350 কোটি টকাৰ ক্ষতি

ডিমা হাছাওত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ভূমিস্খলন আৰু বানৰ তাণ্ডৱত লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন ঘটে ৷ ইয়াৰ ফলত যোৱা 14 মে’ৰ পৰা লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথ বন্ধ হৈ আছে ৷ বৰ্তমানে এই ৰে’লপথটো সূচল কৰি তোলাৰ বাবে ৰে’ল বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কৰি আছে ৷ এই ভূমিস্খলনৰ ফলত দৃষ্টিনন্দন নিউ হাফলং ষ্টেচন এতিয়া ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে ৷ ভূমিস্খলন আৰু বানৰ তাণ্ডৱত ৰে’ল বিভাগৰ 350 কোটি টকাৰ ক্ষতি(Rail department losses rupees 350 crore in landslides and floods in dima hasao) ৷

খোৱাঙৰ বৰবিল খলিহামাৰীত বুঢ়ীদিহিং নদীৰ গৰাখহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াইছে দাতিকাষৰীয়া ৭ খন গাঁৱৰ ৰাইজলৈ । স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি খহনীয়া ৰোধৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ লগতে মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক গৰাকীক বহু আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে যদিও কাৰ্যতঃ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 16 টা মৃতদেহ (Missing Tara Air plane found crashed, 16 bodies recovered) ৷ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্দ্ধত মৃতদেহবোৰ ছেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে জনোৱা অনুসৰি বিমানখনৰ কোনো যাত্ৰীকে জীৱিত অৱস্থাত বিচাৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ।

১০ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱৰ সৈতে সোমবাৰে পুৱাৰভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় লোক দলৰ মুৰব্বী জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ(Jayant Chaudhary files nomination) । উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা চৌহদত চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ । সমাজবাদী পাৰ্টি আৰু আৰএলডি মিত্ৰজোঁটৰ যুটীয়া প্ৰাৰ্থী(joint candidate of the Samajwadi Party RLD combine) হিচাপে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে চৌধুৰীয়ে ।

মণিপুৰত আই ই ডি বোমা বিস্ফোৰণ (IED blast in Manipur) ৷ এই বিস্ফোৰণত 5 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ লগে লগে আহতকেইজনক থৌবাল চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰা যদিও এজন ব্যক্তি চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয়(One person died in Manipur) ৷

ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ দুদিনীয়া মাজুলী ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিমটো দিন ৷ দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী(Governor Jagdish Mukhi's two days majuli visit) হিচাপে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে পুৱাৰ ভাগত পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ছোৱালী ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

ক'ভিড কালত অনাথ হোৱা শিশুসকলক প্ৰতি মাহে ৪,০০০ টকাকৈ (PM Modi announces Rs 4,000 per month) প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (Prime Minister Narendra Modi)ৰ ৷ যোৱা 11 মাৰ্চ, 2020 ৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰী, 2022 লৈ ক 'ভিড-19 মহামাৰীত যিসকল শিশুয়ে পিতৃ-মাতৃ দুয়োকে হেৰুৱাইছে তেওঁলোকক সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হ'ব ৷

সমগ্ৰ দেশৰ ৫৫৭ খন জিলা সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'ভিড কালত অনাথ হোৱা শিশুসকলক বাবে মুকলি কৰিলে পি এম কেয়াৰছ ফ'ৰ চিল্ড্ৰেন আঁচনি(PM Cares for Children Scheme) ৷ বৰপেটা জিলাৰ তিনি শিশুলৈ এই আঁচনিৰ অনুমোদন ৷

চাৰিবছৰ পূৰ্বে ত্ৰিপূৰাৰ এজন লোকক নিচাগ্ৰস্ত অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডে(Bangladesh Border Guard detains a man from Tripura four years ago) । নিচাগ্ৰস্ত অৱস্থাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অতিক্ৰম কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে চাৰিটা বছৰ বাংলাদেশ কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পাছত উভতি আহিল জন্মভূমিলৈ । ত্ৰিপুৰাৰ মোহনপুৰৰ বাসিন্দাগৰাকীক বাংলাদেশ আৰক্ষীয়ে গতালে ভাৰতীয় বিষয়াসকলক ।