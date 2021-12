গোৱালপাৰাত পুনৰ অপৰাধীলৈ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ । আৰক্ষীৰ গুলিত আহত জাকাৰী শিকদাৰ । আৰক্ষীৰ বাবে ম’ষ্ট ৱান্টেড আছিল জাকাৰী শিকদাৰ ।

আপুনি ভেকচিন ল’লেনে(Did you take the covid vaccine) ? যদি লোৱা নাই তেনেহ’লে সাৱধান ৷ ভেকচিন নল’লে কৰ্তন হ’ব আপোনাৰ বিদ্যুত সংযোগ(Power connection will be cut), ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ (Disconnection of LPG) ৷ বঞ্চিত হ’ব সকলো চৰকাৰী সা-সুবিধা তথা আঁচনিৰ পৰা ।

ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ সূৰ্য্য কিৰণ এৰোবেটিক টীমে(Indian Air Force's Surya Kiran Aerobic team) শ্বিলঙৰ উমিয়াম হ্ৰদৰ ওপৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিখ্যাত এয়াৰ শ্ব’ ৷ স্বৰ্নিম বিজয় বৰ্ষ( Swarnim Vijay Varsh) উদযাপন উপলক্ষে ডিচেম্বৰৰ ৪ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ’ব এই বিশেষ শ্ব’ ৷

আজি অসম দিৱস অথবা চ্যুকাফা দিৱস(Asom Divas celebrate in Assam) ৷ সাত ৰাজ এক কৰি বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়া স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাক সুঁৱৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে(Founder of Ahom Kingdom) ৷ কিন্তু আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰ’ল চাওলুং চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থলী ৷ স্বৰ্গদেউৰ মৈডাম অৰ্থাৎ সমাধিস্থলী সংৰক্ষণ কৰাত এইপৰ্যন্ত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে পুৰাতত্ব বিভাগে (Archaeological Survey of India) ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দুচকীয়া বাহনৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান । নগাঁও আৰক্ষীও যান-বাহন আইন উলংঘনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে (Nagaon police strictly monitoring the guideline) । কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানত আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ পাচতেই নগাঁও আৰক্ষী(Nagaon Police operation)ৰ তৎপৰতা ৷ হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষী(Nagaon Police collecting revenue for helmet rules violation)য়ে । এদিনতে সংগ্ৰহ প্ৰায় 11 লাখ টকাৰ জৰিমনা । অন্তত পৰিয়ালৰ মুখলৈ চাই সকলোকে হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা(ASP Dhruba Bora's operation for helmet rules violation)ৰ ।

বুধবাৰে বিশ্ব এইডছ দিৱস উপলক্ষে আগৰতলাৰ প্ৰজ্ঞা ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে(Biplab Kumar Deb in AIDS Day programme) । এই অনুষ্ঠানতে এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ এটা ৱেব প’ৰ্টেল মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁ সকলোকে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।

বলীউডৰ তাৰকা কেটৰিণা কাঈফ আৰু বিকী কৌশলৰ চৰ্চিত বিবাহ((Katrina Kaif and Vicky Kaushal's rumoured wedding))ৰ প্ৰতিবেদনৰ মাজতে, বিবাহৰ বাবে ছয় ইন্দ্ৰিয় দুৰ্গ বৰৱাৰা(Six Senses Fort Barwara) টো সম্পূৰ্ণৰূপে বুক কৰা হৈছে বুলি ওলোৱা আন এক খবৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে । বৰৱাৰাত 7-9 ডিচেম্বৰত বিবাহৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷

শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বনকৰ্মী আৰু চোৰাং কাঠকটীয়াৰ মাজত গুলীয়াগুলি সংঘটিত(Shot in Sonai Rupai Wildlife Sanctuary) । এই সংঘৰ্ষত গুলীবিদ্ধ হয় এজন চোৰাং কাঠকটীয়া(Wood cutter shot in Sonai Rupai) । সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈছে আহত চোৰাং কাঠকটীয়াজন ।

বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন যুৱক (one person with pistol caught in Bokajan) ৷ বোকাজান আৰক্ষীয়ে পিষ্টলসহ আটক কৰে আমু চেনা সিংহ নামৰ যুৱকজনক ৷