তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় টং-ইল-মুডো মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ প্ৰতিযোগিতা (7th National Tong-Il-Moo-do Martial Arts Tournament) ৷ ইয়াৰ বাবে অসমৰ পৰা ৰাওনা হৈছে এটা 52 জনীয়া দল ।

শীঘ্ৰেই অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিব বিৰোধী দলৰ এগৰাকী বিধায়কে(Newly elected MLA to join AGP) । নাম প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলেও অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই স্পষ্ট কৰি দিলে যোগদানৰ কথা । আনহাতে, ন-বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দাবী কৰিছে যে, আৰু ৪ জন বিধায়কে ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ দল ।

বিধানসভাত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে প্রকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ পৰা জি এছ টি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে অসমে ৩০৫৬ কোটি টকা লাভ কৰিছে (Assam received 3056 crore as GST compensation) । আনহাতে এই সময়চোৱাত ২০১৮-১৯ বৰ্ষত ৮৪০২.৩ কোটি টকা, ২০১৯-২০ বৰ্ষত ৮৭৫৫.৩০ কোটি টকা আৰু ২০২০-২১ বৰ্ষত ৮৬১১.৬২ কোটি টকা সংগ্রহ হৈছে ।

বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত আহি উপদ্ৰৱ চলোৱা বন্যহস্তীক খেদিবলৈ যোৱা বনকৰ্মীক আক্ৰমণ (wild elephant attack at hojai) ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত বনকৰ্মীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বীপ ২০২১ ত স্বৰ্ণ জয় কোকৰাঝাৰৰ মালা কৰ্মকাৰৰ (Kokrajhar player won Gold medal in International Championship) । শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হৈছিল খেলখন । পৃথক পৃথক খেলত দুটাকৈ স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে মালা কৰ্মকাৰে ।

ত্ৰিকুটা পৰ্বতমালাত থকা বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰৰ সমীপত বনজুই (Fire broke out near Vaishno Devi temple) । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ভক্তসকলৰ মন্দিৰ যাত্ৰাত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই । সম্প্ৰতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে এই বনজুই ।

বিশেষকৈ নিজৰ Jolly Nature ৰ বাবে সকলোৰে মাজত জনাজাত অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ ৷ অসমীয়াৰ মনোৰঞ্জন জগতৰ এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে আজি পালন কৰিব 30 বছৰীয়া জন্মদিন (Amrita Gogoi Turns 30 today) ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ ওপজা দিনৰ মধুৰ ক্ষণত ইটিভি ভাৰত চিটাৰাৰ তৰফৰ পৰা থাকিল অফুৰন্ত শুভেচ্ছা...

বুধবাৰে কেৰালাৰ ৱায়ানাডত উপস্থিত হ'ব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (Rahul Gandhi to visit Wayanad) । দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাজ্যখনলৈ যাব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী । নিজ সমষ্টিৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ।

বুধবাৰে মুম্বাইৰ খাড় আৰক্ষী থানাত হাজিৰ নহয় অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱট (Kangana not to appear before Mumbai Police) । শিখসকলৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰি ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে । এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ আজি খাড় আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ কথা আছিল ।

কেৰালা বিজেপিৰ অ’বিচি মৰ্চা (Kerala BJP OBC Morcha) ৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তথা অধিবক্তা ৰঞ্জিত শ্ৰীনিবাসনক 19 ডিচেম্বৰৰ দিনা নিজ বাসগৃহত অচিনাকী দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা (Ranjit Sreenivasan murder case) কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমৰো ৰাজনৈতিক মহলত এক খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷