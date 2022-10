তিনিচুকীয়া গেলাপুখুৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ নিয়মীয়া তালাচীত যোৱা গেলাপুখুৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ জুৱাৰী দলৰ ৷

বোকাখাতত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি (Husband sets Wife on fire) ৷ স্বামীয়ে পেট্ৰল ঢালি জ্বলালে পত্নীক (Husband pours petrol on wife) ৷ বোকাখাতৰ নাহৰজান চাহ বাগিছাৰ ৩ নং লাইনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

ডবকা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ৷ ডবকাৰ চাংমাজিৰ পৰা জব্দ কেইবা কোটি টকাৰ হেৰ’ইন (Huge amount of Drugs seized) ৷ মঙলবাৰে নিশা হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ ৷ বুধবাৰে সংঘটিত এই সংঘৰ্ষত নিহত হয় এজন সন্ত্ৰাসবাদী ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident) ৷ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন লোক (Road Accident in Dibrugarh) ৷ যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু মেজিকৰ মুখামুখী সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷

মিঞা মিউজিয়ামক লৈ ৰাজ্যজুৰি তুমুল বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে মঙলবাৰে অসম মিঞা পৰিষদৰ সভাপতি এম মহৰ আলীক ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ ৷ একেটা দিনতেই অৰ্থাৎ মঙলবাৰে নিশা আব্দুল বাতেন (অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক) নামৰ আন এজন সদস্যকো ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ এই দুই বিতৰ্কিত নেতা জেহাদীৰে সৈতে জড়িত থকাৰো সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে (Miya museum controversy) ৷

গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহকাৰী এইবাৰ নতুন কৌশল(Cattle smuggled in Assam) ৷ এইবাৰ কণ্টেইনাৰ গাড়ীত সৰবৰাহ অবৈধ গৰু ৷ বোকাখাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন কণ্টেইনাৰসহ প্ৰায় ৪১ টা গৰু(Police seized vehicle loaded with cattle) । আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা কণ্টেইনাৰখনৰ নম্বৰ AS01CC8143 । আৰক্ষীৰ চকুত ধৰা নপৰিবৰ বাবে গাড়ীৰ চলকে গাড়ীৰ নাম্বাৰ সলনি কৰি 3 ৰ স্থানত কলা ৰং সানি 8 কৰা পৰিলক্ষিত হয় । আৰক্ষীয়ে গৰুসহ আটক কৰে গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত চামগুৰি বৰমাৰ মহম্মদ মফিজুদ্দিন নামৰ চালকজনক(Cattle smuggler arrested by Bokakhat Police) ।

সমষ্টিবাসীক আমোদ দিয়াত ব্যস্ত প্ৰায়ে বিতৰ্কত থকা মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (Rupjyoti Kurmi performance in Bhaona)। ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাত অভিনয় কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে । বিদুৰথ ৰজাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় বিধায়কগৰাকীৰ ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতি অস্থিৰ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰখনত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে এক নতুন পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷ পৰামৰ্শটোত ইউক্ৰেইনত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে তৎকালীনভাৱে হোৱাকৈ দেশ এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।