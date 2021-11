মহানগৰীৰ ৰেডিচন ব্লু(Raddison blue guwahati)ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া আলোচনী স্প’ৰ্টষ্টাৰৰ উদ্যোগত Sportstar North East sports শীৰ্ষক ক্ৰীড়া সন্মিলন(Sports Conference in Guwahati) অনুষ্ঠিত ৷ উক্ত সন্মিলনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈৰ দক্ষতা, সম্ভাৱনা আৰু খেলৰ আন্তঃগাঁথনি(Infrastructure of sports in north east)ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় ৷

35 বছৰীয়া হ’ল মিষ্টাৰ আই পি এল সুৰেশ ৰাইনা ৷ 2005 চনত ODI ত অভিষেক ঘটোৱা ৰাইনাই ভাৰতৰ হৈ 322 খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিছে ৷ আই পি এলত 205 খন মেচত ৰাইনাৰ সংগ্ৰহ কৰিছে সৰ্বমুঠ 5,528 ৰাণ ৷ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা (Happy Birthday Suresh Raina) ৷

‘মেঘালয়ৰ সুহুৰি গাঁও’ (Whistling village of Meghalaya) হিচাপে খ্যাত কংথং গাঁৱৰ ৰাইজে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বাবে সাজি উলিয়াইছে এটি বিশেষ ‘সুহুৰি’ ৷ গাঁৱখনৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিয়েই এই বিশেষ সুহুৰিটি সাজি উলিয়াইছে কংথংবাসীয়ে (Meghalaya Village made a tune in the honour of PM) ৷

বেংকিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন উলংঘা কৰা আৰু ঋণ লওতা কোম্পানীবোৰত 30% তকৈ অধিক শ্বেয়াৰ ৰখাৰ বাবে RBI য়ে 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহে SBI ক ৷



Increase in liquor price : পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ ক্ষতি পূৰণ কৰিবলৈ পুনৰ সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি

দামী বিলাতী সুৰাৰ মূল্য ১৫ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ । কমদামী বিলাতী সুৰাৰ মূল্য ৫ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেবিনেটত এইক্ষেত্রত সিদ্ধ‍ন্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে ভেট হ্ৰাস কৰাৰ ফলত পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজহৰ পৰিমাণ কমি গ'ল । য‍াৰবাবে এইবাৰ চৰকাৰৰ চকু পৰিছে সুৰাৰ ওপৰত (state government is to collect revenue through liquor ) ।

সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ সূত্ৰ নিৰ্ণয়ৰ বাবে শুকুৰবাৰে দিল্লীত আলোচনাত বহে অসম আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়(Assam-Mizoram CMs meet at Amit Shah's residence) । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ’ব এই আলোচনা ।

দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বাবে ৬৪,০০০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে (64000 crore investment in health sector) । পৰৱৰ্তী ৫ বছৰত স্বাস্থ্যখণ্ডত এই পুঁজি বিনিয়োগ কৰিব কেন্দ্ৰই । দিনজোৰা ভ্ৰমণসূচীৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই ।

যোৰহাটত শুকুৰবাৰে সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ৷ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস (Protset against price hike) কৰাৰ দাবী জনাই সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই কাৰ্যসূচী হাতত লয় ৷ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসৰ নেতৃত্বতে খাদ্য সামগ্ৰীৰ বজাৰখনত এক বৃহৎ ছিণ্ডিকেটৰাজ চলি থকাৰ অভিযোগ তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ তদুপৰি তেওঁক যোগান মন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগে বুলিও দাবী উত্থাপন কৰে ৷ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি দেৱজিত দত্তৰ উপস্থিতিত সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মহিলা মৰ্চাই একেলগে এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত মটৰ পৰিবহণ আইন ভংগ কৰা যান বাহন, চিটি বাছ, মেজিকত যাত্ৰীৰ পৰা অধিক ভাড়া আদায় কৰা বাহনৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহন বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(Transport Enforcement Dept Drive against Vehicle) ৷ শুকুৰবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহন (এনফৰ্চমেণ্ট) বিভাগে(Kamrup Metro District Transport Department) আইন উলংঘাকাৰী বাহনৰ বিৰুদ্ধে ১১২ টা গোচৰ ৰুজু কৰে ৷



Gorchuk fraud Case : চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি গ্ৰেপ্তাৰ তিনি

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভুৱা কৰ্মী ৷ স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰলভন দি প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন লুটিবলৈ আহি ৰঙা ঘৰত সোমাল ত্ৰৈলোক্য, প্ৰেম আৰু দিম্পল ৷