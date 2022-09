কৰিমগঞ্জ, ২২ছেপ্টেম্বৰ: আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ ৷ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছে চোৰে লুটপাত (Rise in theft and robbery cases in Assam) । এইবাৰ কৰিমগঞ্জ চহৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত চুৰিকান্ড ৷ চোৰৰ চুৰি কৰা সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত ৷ এই ঘটনাক লৈ সচেতন মহলৰ চকু কপালত উঠিছে ৷

কৰিমগঞ্জ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া চোৰৰ নজৰ(Theft in educational institute of Karimganj) । চহৰৰ ষ্টেট বেংকৰ সমীপত থকা বিবেকানন্দ কলেজ অৱ ইডুকেশ্বন নামৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান । চুৰিকান্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত থকা চিচি টিভি কেমেৰাত । দিনৰ পোহৰত শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান চলি থকা সময়তে সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকান্ডৰ ঘটনা ।

কৰিমগঞ্জ চহৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত দিন দুপৰতে চোৰৰ চাফাই

কেইবাগৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ বেগৰ পৰা নগদ ধন আৰু নানা ধৰণৰ নথি-পত্ৰ লৈ উধাও হয় চোৰ । ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী থানাত (case registered in Karimganj Police Station)এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ইয়াৰ পিছতেই চিচি টিভি কেমেৰাত চুৰিকান্ডৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । উল্লেখ্য যে,জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চোৰে চুৰিকান্ড সংঘটিত কৰি নিৰ্বিঘ্নে উধাও হোৱা ঘটনা সহজ হৈ পৰাৰ অভিযোগ উথাপিত হৈছে ৷

