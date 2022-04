কৰিমগঞ্জ, 20 এপ্ৰিল : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Anti Drugs Mission) ৷ শেহতীয়াকৈ কৰিমগঞ্জত ছয় লাখ টকা মূল্যৰ হেৰ'ইনসহ আটক হ'ল চাৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (Drugs seized at Karimganj) ৷ উল্লেখ্য যে, 19 টা চাবোনৰ বাকচত নিচা জাতীয় সামগ্ৰীখিনি ভৰাই সৰবৰাহ কৰাৰ সময়ত কৰিমগঞ্জ সদৰ আৰক্ষীয়ে পোয়ামাৰা এলেকাৰ পৰা আটক কৰে উক্ত সৰবৰাহকাৰীকেইটাক (four suppliers with Drug arrested in Karimganj)।

জানিব পৰা মতে, AS 10 E 7451 নম্বৰৰ এখন বাইকৰে দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে লৈ গৈছিল উক্ত ড্ৰাগছখিনি ৷ আন দুই সহযোগী আছিল পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্বত । এই আটকাধীন সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে ক্ৰমে, মুক্তাৰ আহমেদ চৌধুৰী, ছুলতান আহমেদ, এমাদ উদ্দিন আৰু আমিৰ উদ্দিন ।

এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে এই সৰবৰাহকাৰী কেইটাক ৷ অৱশ্যে ইয়াৰে এজনে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পোয়ামাৰা দলঙৰ পৰা জাঁপ মাৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও অৱশেত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

