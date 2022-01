কৰিমগঞ্জ, 15 জানুৱাৰী : শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উদযাপন কৰা হয় ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী (People celebrating Bhogali Bihu in Assam) ৷ এই ভোগালীৰ আনন্দৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হ'ল অঘটন ৷ বিহুৰ দিনাই কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ হাতিৰগুলৰ জংঘলত চীপ লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা মৃতদেহ (Dead body recovered at Karimganj in mysterious way) । মৃত ব্যক্তিজন প্ৰজয় চন্দ (25) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ঘটনা অনুসৰি, শুকুৰবাৰে ৰাতি বিহুৰ বাবে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খাই ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল প্ৰজয় চন্দ নামৰ লোকজন ৷ তাৰপিছৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ আছে ব্যক্তিগৰাকী ৷

কৰিমগঞ্জত চীপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এটা মৃতদেহ

এই ঘটনাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে সমীপৰ সকলো ঠাইতে বিচাৰি চলাথ কৰে ব্যক্তিজনক ৷ কিন্তু কোনো শুংসূত্ৰহে লাভ নকৰিলে ব্যক্তিগৰাকীৰ ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰজয় চন্দৰ মৃতদেহ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 700 মিটাৰ দূৰৈত থকা এখন হাবিৰ ভিতৰৰ এডাল গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু ডগ স্কোৱাডৰ দল এটা উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি (Dead body recovered at Karimganj) মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কৰিমগঞ্জ অসামৰিক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইফালে আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকে এয়া আত্মহত্যা নহয় বুলি অভিযোগ কৰি কোনো হত্যাকাৰীয়ে প্ৰজয়ক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি দাবী কৰে ।

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ প্ৰজয় চন্দৰ মৃত্যু হত্যা নে আত্মহত্যা সেয়া বৰ্তমানেও আছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব লোকজনৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ ৷

