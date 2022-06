কৰিমগঞ্জ, 18 জুন : বানৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ভূমিস্খলনৰ প্ৰকোপ ৷ ঠায়ে ঠায়ে বৃদ্ধি পাইছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা (Landslide in several Areas) ৷ এইবাৰ বদৰপুৰত ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হামিদ বেগম নামৰ এটি শিশুৰ ( Child died due to landslide in Badarpur) । নিহত শিশুটি বদৰপুৰ সমষ্টিৰ মনসাঙন গাঁও পঞ্চায়তৰ ধলফা গাঁৱৰ জমিল আহমেদৰ কন্যা হামিদ বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে । পোৱা ৫ বজাত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো ।

বৰাক উপত্যকাত প্ৰতিখন নৈ তথা উপ-নৈ বৰ্তমান বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে (Rivers from Barak are following over danger level)। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ এঙলাবজাৰ এলেকাত কেইবাটাও ঠাইত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । সমান্তৰালকৈ আদৰকোনা, এঙলাবজাৰ, বড়গোল, হাৰিকুঢ়ি, মনসাঙন এলেকাৰ বহু লোকৰ ঘৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে।

ইফালে, বদৰপুৰৰ শ্ৰীগৌৰী এলেকাৰ ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰে । আনফালে , বৰাক আৰু কুশিয়াৰা নৈয়ে ধাৰণ কৰিছে ৰুদ্ৰ ৰূপ (Barak and Kuhiara River in a Danger situation) ।

উল্লেখ্য যে, বদৰপুৰ সমষ্টিৰ শ্ৰীগৌৰী আৰু কৃষ্ণপুৰত নৈৰ পানীয়ে যিকোনো মুৰ্হুতত ছিগিব পাৰে মথাউৰি । ইপিনে ধাৰাষাৰ বৰষুণ ফলত প্ৰতিখন নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰ ফলত জিলাখনৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুস্থান আগন্তুক ২০ তাৰিখলৈকে বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে ।

