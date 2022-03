ডিফু, 16 মাৰ্চ : সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে বিশ্ব গ্ৰাহক অধিকাৰ দিৱস (World Consumer Rights Day 2022) ৰ লগত সংগতি ৰাখি কাৰ্বি আংলঙৰ সদৰ চহৰ ডিফুত আয়োজন কৰা হয় এক সজাগতা সভা ৷ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত আৰু অল হিলছ ট্ৰাইব্ছ​ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ সহযোগত গ্ৰেটাৰ বজাৰ কমিটীৰ ডিফুৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় এই সজাগতা সভাখনিৰ (World consumer rights day observed at Diphu) ৷ এই সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে ডিফু ন্যায়িক আদালতৰ অধিবক্তা ৰশ্মি ভড়ালী আৰু সোণম স্বামী ৷

দুয়োগৰাকী বক্তাই উপস্থিত দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যি গ্ৰাহকসকলৰ আইনগত অধিকাৰৰ দিশসমূহৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে বাখ্যা আগবঢ়ায় ৷ অধিবক্তা সোণম স্বামীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে, বিক্ৰেতাই গ্ৰাহকসকলক বিক্ৰীজাত সামগ্ৰীৰ গুণগত দিশটো ভালদৰে বুজাই দিব লাগে ৷ এইটো গ্ৰাহকৰ অধিকাৰ ৷ গ্ৰাহকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত সচেতন ৰোৱাটো বাঞ্চনীয় (Consumer Rights and Responsibilities That Every Indian Should Know) ৷

ডিফুত বিশ্ব গ্ৰাহক অধিকাৰ দিৱস উদযাপন

এই সভাতে আন এগৰাকী অধিবক্তা ৰশ্মি ভড়ালীয়ে কয় যে, ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে বিভিন্ন ডিজিটেল এপৰ জৰিয়তে নগদ ধনবিহীন লেনদেনৰ আৰম্ভ হৈছে ৷ ডিজিটেল বিত্তীয় এপসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোতে গ্ৰাহকসকল সজাগ হ’ব লাগে ৷ যাতে প্ৰৱঞ্চকৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত নহয় ৷

লগতে তেওঁ গ্ৰাহকৰ অধিকাৰৰ বিশেষত্বসমূহ সহজ ভাষাৰে উপস্থিত ৰাইজক বুজাই দিয়ে ৷ গ্ৰাহকসকলৰ বুনিয়াদী সহায়ৰ বাবে নিকটতম সংশ্লিষ্ট আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ’ব লাগে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি এই গ্ৰাহক সজাগতা সভাত উপস্থিত থকা অধিবক্তাদ্বয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে ৷ মঙলবাৰে আয়োজিত এই সজাগতা সভাত অল হিলছ ট্ৰাইব্ছ​ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ অধ্যক্ষ বিৰতন টেৰণ, সচিব জন টেণ্ডন বে’ আৰু বিত্তীয় সচিব ৰাংচিনা বে’ আদি উপস্থিত থাকে ৷

