ডিফু, ২৭ জুলাই : ভাৰত চৰকাৰৰ শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ (Government of India Ministry of Power) নিৰ্দেশমৰ্মে ভাৰতৰ 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'ৰ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) অংশস্বৰূপে সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে আজি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সদৰ চহৰ ডিফুৰ সমীপৰ পশ্চিম তাৰালাংচৰ লংকি ৰংহাঙ গাঁৱত এপিডিচিএলৰ উদ্যোগত 'উজলা ভাৰত উজলা ভৱিষ্যৎ' (APDCL organized Ujjala Bharat Ujjala Bhabishyat programme at Diphu) শীৰ্ষক এক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷

বিদ্যুতৰ পোহৰ নেদেখা গাঁওখনত নতুনকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ বিদ্যুতৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিকৰণ হোৱা গাঁওখনৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হয় ৷ সভাত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেং, স্থানীয় এমএচি জনি তিমুং, কাৰবি আংলং জিলা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথ, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাজেছন তেৰাং, এপিডিচিএলৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সহকাৰী পৰিচালক পাৰ্থ বৰা, নডেল বিষয়া নৱ কমল বৰা আৰু গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়া সমন্বিতে গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকল ৷

ডিফুত 'উজলা ভাৰত উজলা ভৱিষ্যৎ' সজাগতা কাৰ্যসূচী

নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেঙে কয় যে, গাঁৱে-ভূঞে বৈদ্যুতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ 'উজলা ভাৰত উজ ভৱিষ্যত'ৰ জৰিয়তে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে সংকল্প লৈছে ৷ আনহাতে, সমাগত স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰতিখন ঘৰত ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবেও ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ আনহাতে, জিলা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে নিজৰ সাৰুৱা ভাষণত কয় যে, বিদ্যুৎ বিভাগে সীমান্ত এলেকাত সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিকৰণ কৰাৰ লগতে বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৰণৰ সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷

সৌৰশক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিও বিদ্যুতৰ নাটনি পূৰাবলৈ আহ্বান জনায় উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰোপৰি এপিডিচিএল কাৰ্বি আংলঙৰ সহকাৰী পৰিচালক পাৰ্থ বৰাই সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কয় যে, ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'ৰ অংশ স্বৰূপে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ বাবে উজলা ভাৰত উজলা ভৱিষ্যৎ কাৰ্যসূচীসগ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ লংকি ৰংহাং গাঁও আৰু বোকাজান মহকুমাৰ খটখটীৰ বংৰুংম বস্তিত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ লংকি ৰংহাং গাঁৱত ১০৫ টা ঘৰত বৈদ্যুতিকীকৰণ কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সহকাৰী পৰিচালকজনে ৷ আজিৰ সজাগতা কাৰ্যসূচীত বিদ্যুৎ বিভাগে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ তথ্যচিত্ৰ আৰু চুটি নাট প্ৰদৰ্শন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: Three arrested with pistol: নুমলীগড়ত পিষ্টলসহ তিনিজনক আটক