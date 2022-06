কাৰ্বি আংলঙৰ জেংখা বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত ২০ খনৰো অধিক দোকান(Massive fire breaks out in West Karbi Anglong market) ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ ৷

দুবছৰৰ দীঘলীয়া বিৰতিৰ অন্তত আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে অমৰনাথ যাত্ৰা (Amarnath yatra 2022) । এই উপলক্ষে অনন্তনাগৰ জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত ডাঃ পীয়ুষ চিংলাই নানুন ঘাটি শিবিৰৰ পৰা ২৭৫০ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ প্ৰথমটো দলক ফ্লেগ অফ কৰি শ্ৰী অমৰনাথ যাত্ৰাৰ আনুষ্ঠানিক মুকলি কৰে ৷ প্ৰতিটো ষ্টপত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা আৰু অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা কঠোৰ নিৰাপত্তাসহ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে (Security and other facilities of pilgrims have been ensured) ৷

বিগত এসপ্তাহ ধৰি চলি থকা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক নাটকৰ যৱনিকা পেলাই পতন ঘটিল শিৱসেনা চৰকাৰৰ ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে উদ্ধৱ ঠাকৰেয়ে (Uddhav Thackeray announces his resignation)৷

জম্মু কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ নৱাপোৰাৰ মিৰবজাৰ অঞ্চলত বুধবাৰে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত হোৱা এনকাউণ্টাৰত দুজন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয়(Two militants killed encounter in Kulgam) । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, অঞ্চলটোত বৰ্তমানেও দুইৰ পৰা তিনিজন সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বুধবাৰে শ্ৰীনগৰ-বন্দিপোৰা ঘাইপথৰ নাদিহাল অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা আত্মগোপনস্থলী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ধ্বংস কৰে (Militant hideout Destroyed on Srinagar-Bandipora highway) ৷ ধৃত এজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দিয়া ভাষ্যৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই আত্মগোপনস্থলী বোমা নিক্ষেপেৰে ধ্বংস কৰে ।

কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে চাৰিখন মাৰ্চিডিজ বাছেৰে ৰেডিশ্বন ব্লু হোটেলৰ পৰা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী শিবিৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা পোনে পোনে গোৱালৈ যাব বিসম্বাদী বিধায়কসকল (MAHA rebel MLAs left Guwahati)।

অৱশেষত গুৱাহাটীত অৱসান পৰিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ ৷ বুধবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকল বিশেষ চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে গোৱালৈ যাত্ৰা কৰে (Rebel MLAs fly for goa )। লগতে একনাথ সিন্দেৰ নেতৃত্বৰ শিৱসেনাৰ গোটে অসমৰ বানসাহাৰ্যৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য নিধিলৈ 51 লাখ টকা আগবঢ়ায় (Rebel MLAs donates rs 51 lakh towards Assam flood relief) ৷

ত্ৰিপুৰা ভৱনত ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ত্ৰিপুৰাৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মেৱৰ কুমাৰ জামাতিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৷ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে তেওঁলৈ এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ ধাৰাৰ অধীনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে (Sexual harassment case against Mevar Kumar Jamatia)৷

উদয়পুৰৰ ধনমাণ্ডি আৰক্ষী থানা অঞ্চলত এজন দৰ্জীক দুজন লোকে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত । ইয়াৰ মাজতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াক লৈ পৰিয়াল আৰু আৰক্ষীৰ মাজত বিবাদ । আনহাতে, হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে এন আই এৰ দল উপস্থিত উদয়পুৰত ।

ভূটানৰ পাদদেশৰ পৰা নামি অহা খৰস্ৰোতা জলধাৰাই নামনি অসমৰ এক বৃহৎ অংশ প্লাৱিত কৰাৰ লগে লগে পুনৰবাৰ ক্ষোভিত বানপীড়িত ৷ প্ৰশ্ন উঠিছে চুবুৰীয়া দেশ ভূটানৰ বিৰুদ্ধে ।