চামগুৰিৰ বৰদলৰ পামগাঁৱত ৩ শতাধিক বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ (Wild elephants roaming) ৷ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে নষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি ৷ এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে নিৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

কৰ্তব্যৰ সময়ত দেখুওৱা সাহসিকতাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই সোণৰ পদকেৰে সন্মানিত কৰিলে অ’চি সমৰজিৎ বসুমতাৰীক (Samarjit Basumatary honoured with gold medal) ৷ নিজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাক গুৰুত্ব নিদি কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সমৰজিৎ বসুমতাৰীয়ে লংগাই নদীত জপিয়াই ডুবিব ধৰা ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰে (Samarjit Basumatary shows his bravery in duty)।

কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত মঙলবাৰে নিশা কাজিৰঙাত উপস্থিত হ’ল বলিউদৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী কংগণা ৰাণাৱট (Kangana Ranaut at Kaziranga)৷ কাজিৰঙাৰ হংঠৰ ৰিজৰ্টত নিশা কটালে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ জানিব পৰা মতে, ৰিজৰ্টখনত(Hongthor Resort Kaziranga) পাঁচদিন বাহৰ পাতিব অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ৰূপহীহাটত নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Murder in Rupohihat) ৷ ঘাতক স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক(Husband killed his wife in Rupohihat) ৷ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অভিযান কালত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী (Drugs peddler arrested) ৷ জব্দ ২৮ টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ (Drugs seized in Barpeta) ৷

"বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিত ৰিপুন বৰাৰ দৰে নেতাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই । ৰিপুণ বৰা এজন নিজৰ বুথতে পৰাজয় বৰণ কৰা নেতাহে ।" ৰিপুন বৰা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ(MP Pallab Lochan Das) । ৮ নৱেম্বৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাঁচটা দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সমষ্টিতে শাসকীয় দল বিজেপি, অগপ, বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ, জিমাচায়া পিপুলচ্ পাৰ্টীৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী সকলে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে(DAC election election campaign) ।

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অধীনত জিলা চিকিৎসালয়সমূহ কার্যক্ষম কৰাৰ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য মন্থন-৪ শীৰ্ষক কর্মশালা তথা পর্যালোচনা সভা (Swasthya Manthan 4)। শিশু আৰু মাতৃসকলৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ দিশত বিশদ আলোচনা । ২০২২-২৩ বর্ষৰ এপ্রিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ মাতৃৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ২০২১-২২ৰ ৩৮৪ গৰাকীৰ বিপৰীতে ২৮৯ গৰাকীলৈ হ্ৰাস হৈছে । শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ ৮.৩ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (Neonatal mortality rates decreased in Assam)।

আজিৰে পৰা অসমত আৰম্ভ হ’ল ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা (Bharat Jodo Yatra in Assam) ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মঙলবাৰে ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা ৷ পাঁচটা দিনৰ অন্তত এই যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰিব শদিয়াত ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগ তথা জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ(Several review meeting by minister Ashok Singhal) । পৌৰ এলেকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা (চহৰাঞ্চল)ৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনাৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলকো হিতাধিকাৰী হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ নিৰ্দেশ ।

২৮ অক্টোবৰত জিৰেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীক ডাম্পাৰেৰে শিল কঢ়িয়াই লৈ গৈ থকা অৱস্থাত নিষিদ্ধ কেএলঅ'ৰ একাংশ সন্দেহযুক্ত সদস্যই হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা কাৰ্য্যক গৰিহণা ইউনাইটেড ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশন অসমৰ(United Tribal Organisation Assam) । সংবাদমেল যোগে বড়োলেণ্ডত বড়োৰ ওপৰত অত্যাচাৰ মানি লোৱা নহব, ট্ৰাইবেল বেল্ট-ব্লক খালি কৰিবই লাগিব বুলি মন্তব্য UTOA ৰ(UTOA demands an end to atrocities on Bodo) ।