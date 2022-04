বুধবাৰে ভূটানৰ কনছুল জেনেৰেলে পৰিদৰ্শন কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (Assam Agricultural University visited by Consul General of Bhutan) । ভূটানৰ কনছুল জেনেৰেল গৰাকীয়ে কৃষি শিক্ষা গৱেষণাৰ দিশত উচ্চস্তৰীয় পৰ্যালোচনাৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যদৰ্শী কেইবাটাও পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সদৰি কৰে ৷

খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভূগিছে ত্ৰিপুৰাৰ জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 50 শতাংশ লোকে ৷ ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদৰ (TTAADC) ৰ প্ৰায় 50 শতাংশ পৰিয়ালে লাভ কৰা নাই খোৱাপানীৰ সু-ব্যৱস্থা(Drinking water crisis in Tripura) ৷ এই কথা সদৰি কৰিছে প্ৰদ্যুত কিশোৰ মণিক্য দেৱবৰ্মাই ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্বি আংলং ভ্ৰমণক(PM Modi to Visit Karbi Anglong) কেন্দ্ৰ কৰি পাহাৰীয়া জিলাখনত দেখা গৈছে দুটা বিপৰীত দৃশ্য ৷ জিলাখনৰ এফালে ব্যাপক উৎসাহজনক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ বিপৰীতে আনফালে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে একাংশ দল-সংগঠনে ৷ কাৰ্বি শান্তি চুক্তিৰ কেতবোৰ দফাকলৈ(Karbi Peace accord) ডিফুত অসন্তুষ্টি জেচচিপিএ, জাকাছ আৰু এইচটিএল নেতৃবৰ্গৰ ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰিবলৈ সাজু কাৰ্বি ভূমি ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী লৰিনথেপিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে লক্ষাধিক ত্ৰিৰংগ পতাকাৰে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ জৰিয়তে এক অভিলেখ ৰচনা কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে (BJP planned to welcome PM Modi by showing one lakh Triranga) ৷

১৩ এপ্ৰিলৰ কাহিলিপুৱা জিএমচিএইচৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা এটা শিশুৰ অপহৰণৰ (Baby goes missing from GMCH) ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল বিভাৰাণী ঠাকুৰীয়াৰ ৷ বিভাৰাণী ঠাকুৰীয়া শুৱালকুচি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ এএনএমৰ নাৰ্চ ৷ পাঁচদিনৰ ছুটি লৈ পুনৰ কামত যোগদান নকৰাত তেওঁৰ ওপৰত উঠিছিল সন্দেহৰ আঙুলি ।

আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি ধৰা পৰা সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ সৈতে একেলগে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা একাংশ যুৱকৰ নাম প্ৰকাশ আলফা স্বাধীনৰ (Spy in Ulfa-I camp)। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ধুনুমণি শইকীয়া আৰু অসম আৰক্ষীৰ কল‍্যাণ চক্ৰৱৰ্তীওৰ অধীনত কৰ্মৰত আছিল সঞ্জীৱ শৰ্মা ।

চমক সৃষ্টি কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুন বৰাই । ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই সাংগঠনিক ভেটিক লৈ তৎপৰ হোৱা ৰিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত শতাধিক লোকে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে বুধবাৰে ৷ বিশাল জনসভা আয়োজনেৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হ’ল গুৱাহাটীত (Joining programme of TMC in Guwahati) ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ অসম ভ্ৰমণ কালত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেঞ্চাৰ কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব (PM Modi to visit AMCH)৷ ইয়াৰ পাছতে খনিকৰত হ'বলগীয়া বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণসূচীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা ৷

পৌৰ নিগমৰ ৰাজকোষত প্ৰয়োজনীয় ধনৰ অভাৱ আৰু প্ৰয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ নোহোৱাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ প্ৰকৃত উন্নয়ন সাধন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম(Guwahati municipal corporation) ৷ যাৰবাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো নতুন প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ।

এখন বিশেষ গাঁও ৷ গাঁওখনৰ মাজলৈ সোমাই গ’লেই শুনা যায় মছজিদৰ পৰা ভাঁহি অহা আজানৰ শব্দ ৷ মছজিদৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটোও যথেষ্ট চাফ-চিকুন ৷ খুব সুন্দৰভাৱে ৰখা মছজিদৰ আজান শুনিলে এনে লাগে যেন মুছলমানসকলে এক ভাললগা পৰিৱেশৰ মাজত ধৰ্মৰক্ষা কৰি আছে ৷ কিন্তু আচৰিত কথাটো হ’ল যে গাঁওখনত এটাও মুছলমান পৰিয়াল নাই (Hindus taking care of mosque)৷