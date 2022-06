কাৰ্বি আংলঙৰ জেংখা বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত ২০ খনৰো অধিক দোকান(Massive fire breaks out in West Karbi Anglong market) ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ ৷

'নিৰ্বাচনত আমি দুয়োটা গৰু হাৰা দিছোঁ, তথাপি আমি হাঁহি গৈছোঁ, এদিন সূৰ্য উদয় হ'বই" । এই মন্তব্য প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ(Ex MLA Angoorlata Deka) ৷ বুধবাৰে মঙলদৈত বান সাহায্য বিতৰণৰ বাবে গৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকী(Angoorlata Deka distribute flood relief at Mangaldoi) ৷ আঙুৰলতাক এই কাৰ্যত সংগ দিয়ে মঙলদৈৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসে(Ex MLA Gurujyoti Das) । তেওঁ বানাক্ৰান্তৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ সময়ত প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসক কাষত বহুৱাই কৰিলে এই মন্তব্য ৷

দুবছৰৰ দীঘলীয়া বিৰতিৰ অন্তত আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে অমৰনাথ যাত্ৰা (Amarnath yatra 2022) । এই উপলক্ষে অনন্তনাগৰ জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত ডাঃ পীয়ুষ চিংলাই নানুন ঘাটি শিবিৰৰ পৰা ২৭৫০ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ প্ৰথমটো দলক ফ্লেগ অফ কৰি শ্ৰী অমৰনাথ যাত্ৰাৰ আনুষ্ঠানিক মুকলি কৰে ৷ প্ৰতিটো ষ্টপত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা আৰু অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা কঠোৰ নিৰাপত্তাসহ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে (Security and other facilities of pilgrims have been ensured) ৷

খাদ্যৰ সন্ধানত উলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলালে সুলভ মূল্যৰ দোকানত (Wild elephant menace) ৷ দোকানখনৰ পকীবেৰ ভাঙি দোকানৰ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে ভক্ষণ কৰিলে দোকানত মজুত ৰখা সুলভ মূল্যৰ চৰকাৰী চাউল ৷ লগতে লৈ গ’ল চাউলভৰ্তি এটা বস্তাও ৷

কামপুৰত এফালে যদি বানৰ তাণ্ডৱ, আনফালে সমান্তৰালকৈ চলিছে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ (Erosion in parallel with floods in Kampur) । বানে ধোৱা কামপুৰত এতিয়া খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে আন এক আতংক । শেহতীয়াকৈ বকুলগুৰিত হোৱা ভয়াৱহ খহনীয়াই অধিক শংকিত কৰি তুলিছে কপিলীপৰীয়া ৰাইজক (People near Kapili River alarmed by erosion) । বিগত চৰকাৰৰ দিনত ৩ কোটি ৬০ লাখ টকা ব্যয় কৰি কপিলীক ৰুধিবলৈ ৰহাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসে নিৰ্মাণ কৰাইছিল জিঅ’ বেগ মথাউৰিটো।

বিগত এসপ্তাহ ধৰি চলি থকা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক নাটকৰ যৱনিকা পেলাই পতন ঘটিল শিৱসেনা চৰকাৰৰ ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে উদ্ধৱ ঠাকৰেয়ে (Uddhav Thackeray announces his resignation)৷

জম্মু কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ নৱাপোৰাৰ মিৰবজাৰ অঞ্চলত বুধবাৰে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত হোৱা এনকাউণ্টাৰত দুজন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয়(Two militants killed encounter in Kulgam) । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, অঞ্চলটোত বৰ্তমানেও দুইৰ পৰা তিনিজন সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বুধবাৰে শ্ৰীনগৰ-বন্দিপোৰা ঘাইপথৰ নাদিহাল অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা আত্মগোপনস্থলী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ধ্বংস কৰে (Militant hideout Destroyed on Srinagar-Bandipora highway) ৷ ধৃত এজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দিয়া ভাষ্যৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই আত্মগোপনস্থলী বোমা নিক্ষেপেৰে ধ্বংস কৰে ।

কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে চাৰিখন মাৰ্চিডিজ বাছেৰে ৰেডিশ্বন ব্লু হোটেলৰ পৰা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী শিবিৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা পোনে পোনে গোৱালৈ যাব বিসম্বাদী বিধায়কসকল (MAHA rebel MLAs left Guwahati)।

নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা ৷ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক ৷