গুৱাহাটী মহানগৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ পাঞ্জাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ পূৰৱী ডেইৰী সমীপত ঘটিল এই ঘটনা ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ নাম খোদিত হ'ল গিনিজ বুকত (Tawang entered Guinness Book of World Records) । দেওবাৰে পথ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি সৰ্ববৃহৎ হেলমেট বাক্য গঠন কৰি গিনিজ বুক অব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰায় (Arunachal in Guinness Book) । দেওবাৰে পুৱা অতি উচ্চ উচ্চতাত অৱস্থিত জ্ঞানলৱা চাংয়াং গিয়াটচো ষ্টেডিয়ামত 'জয় হিন্দ' বাক্যটো গঠন কৰিবলৈ মুঠ ২৩৫০ টা হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

গুৱাহাটীৰ চাংসাৰিৰ বনমাজাত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ৷ মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ অঞ্চলটোৰ অৰ্ধ শতাধিক লোক (Food poisoning in Guwahati) ৷

নগাঁৱৰ কাতিমাৰী গ্ৰান্টত নিশা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ অভিযান কালত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে আটক দুই সৰবৰাহকাৰী ৷ হয়বৰগাঁও নগৰ আৰক্ষী আৰু কাতিমাৰীস্থিত ৩৪ নং CRPF বাহিনীৰ যুটিয়া অভিযান ৷

সোণাৰিৰ নামতোলাত আটক এজন নগা যুৱক ৷ আলফা(স্বা)ৰ হৈ ধন দাবী কৰাৰ অপৰাধত আটক নগা যুৱক ৷ আটকাধীন যুৱকজন মন জিলাৰ টিজিতৰ টিংমন কন্যাক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বিহাৰৰ বৈশালীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Vaishali) ৷ এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে কেবাটাও শিশু ৷ জানিব পৰা মতে, দুৰ্ঘটনাটোত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 টা শিশুৱে (Deaths In Road Accident In Vaishali)৷

গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ড্ৰাগছসহ ব্যৱসায়ীক ৷ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (Gorchuk Police arrested drugs peddler)৷

২০২২ চনৰ এপ্ৰিলত কানাডাৰ ব্ৰেম্পটন চহৰত সৃষ্টি হোৱা উপ-মেয়ৰৰ পদত নিযুক্ত হ'ল এগৰাকী শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক । ২০২২ৰ পৰা ২০২৬ লৈ ব্ৰেম্পটনৰ উপ-মেয়ৰ হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় হৰকিৰাট সিঙক(Harkirat Singh Appoints Brampton Deputy Mayor) । সিঙে ব্ৰেম্পটনৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-মেয়ৰ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

এতিয়াৰে পৰা চেতিয়া বংশৰ লোকে নিজৰ বংশৰ লোকৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ'ব নোৱাৰিব (People of Chetia clan cannot marry their own clan) ৷ অসম চেতিয়া সন্মিলনীয়ে খোৱাঙত আয়োজিত এখন সংবাদমেলৰ জড়িয়তে জানিবলৈ দিলে এই ঘোষণাৰ কথা ৷

হোজাই জিলাৰ হাৱাইপুৰত পুৱাই এক নান্দনিক দৃশ্য ৷ এজাক বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ (Elephants roaming)। কেইবাটাও পোৱালিসহ বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে ৰে’লপথ আৰু ৰাজপথৰ মাজেৰে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ দৃশ্যই এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । বিগত এমাহ ধৰি খাদ্যৰ সন্ধানত এই হাতীৰ জাকটোৱে লামডিং বনাঞ্চলৰ পৰা হাৱাইপুৰ অঞ্চললৈ নামি আহে আৰু আজি পুনৰ লামডিং বনাঞ্চলৰ পাহাৰলৈ যাত্ৰা কৰে ।