ডিফুত বহি:ৰাজ্যৰ চিলনী চোৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত

ডিফু, ২১ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে চিলনী চোৰৰ উপদ্ৰৱ ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিফুতো বৃদ্ধি হৈছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস (Snatching case in Diphu)। ইপিনে, ডিফুত প্ৰত্যেকদিনে চুৰি, ডকাইতি, হত্যাকাণ্ড আদিকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধে ছানি ধৰিছে ৷ দিনক দিনে বিভিন্ন অৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত যেন অৱনতি ঘটিছে ডিফুৰ আইন শৃংখলা (Law and order in Diphu)। তথাপিও যেন আৰক্ষীয়ে নাকী লগাব পৰা নাই অপৰাধীক । অৱশ্য়ে ইয়াৰ মাজতেই এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা চিলনী চোৰ ।

বুধবাৰে এক সংবাদমেলত কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াই এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে (Press conference of Karbi Anglong SP)। তেওঁ কয় যে মঙলবাৰে দুপৰীয়া ডিফু ষ্টেট বেংকৰ এজন গ্ৰাহকৰ পৰা নগদ ২২ লাখ টকা লৈ উধাও হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল চোৰটোৱে । পিছত আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সাগৰ গোৱালা নামৰ চিলনী চোৰটোক ।

জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে এই সন্দৰ্ভত ডিফু আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ৰ ১২০( বি) /৩৯২ ধাৰাৰ অধীনত ১২৯/২২ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । পিছত আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰটোক এই সন্দৰ্ভত সোধ-পোচ কৰে । আৰক্ষীৰ জেৰাত সাগৰ গোৱালাৰ সৈতে ৰাকেশ সিং নামৰ আন এটা চোৰ জৰিত আছে বুলি স্বীকাৰোক্তি দিয়ে । ৰাকেশ সিঙক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ ধৃত সাগৰ গোৱালাক লগত লৈ তদন্তকাৰী বিষয়াই মঙলবাৰৰ নিশা অভিযান চলায় । এই অভিযান চলাওতেই আৰক্ষীক আঘাত কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে । উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰটোক ভৰিত গুলিওৱাত আহত হয় । আহত চোৰটোক আৰক্ষীয়ে ততালিকে ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত (Diphu Medical College Hospital) ভৰ্তি কৰে ।

ধৃত চোৰটোৰ ঘৰ পশ্চিম বংগৰ জলপাইগুৰিৰ ফটাপুকুৰত বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় । কৰিমগঞ্জৰ পৰা কেইটামান চিলনি চোৰ অসমত থিতাপি লৈছে বুলি পূৰ্বে তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে । ধৃত চোৰটোৰ নাম সাগৰ গোৱালা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে চোৰটোৰ পৰা কোনো পৰিচয় পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । চিলনি চোৰৰ দলটো ৰেলযোগে লামডিঙত নামি কাৰ্বি আংলঙৰ হাবিত কেম্প পাতি থাকি দিনত এনে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলি অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

