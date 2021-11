ডিফু, 15 নৱেম্বৰ : ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী (6th schedule)ৰ ওপৰত দেওবাৰে ডিফুৰ বৃক্ষ উদ্যান আৰু শিল্প কেন্দ্ৰত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ (Karbi Anglong Autonomous Council)ৰ আলোচনা চক্ৰত প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়া, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজয় হাঞ্চেৰিয়া, দেৱজিৎ শইকীয়া, ননীগোপাল মহন্তকে ধৰি বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত ডিফুৰ আৰবৰেটৰিয়ামত Sixth Scheduled of the Constitution of India, Autonomy to Autonomous Council and headway in the perspective of Assam বিষয়ৰ ওপৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাচক্ৰখনি ৷

ডিফুত যষ্ঠ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুসূচী সন্দর্ভত আলোচনাচক্ৰ

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং (Tuliram Ranghang)ৰ সভাপতিত্বত সম্পন্ন হোৱা আলোচনা চক্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াই ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে ষষ্ঠ অনুসুচী (6th schedule)ৰ ইতিহাস, সংশোধনী, ৰাজ্যপালৰ ভূমিকাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজয় হাঞ্চেৰিয়াই গোপীনাথ বৰদলৈয়ে কি দৰে বহুতৰ বিৰোধিতা পিছতো পাহাৰীয়া জনজাতিৰ সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সংবিধানত ষষ্ঠ অনুসুচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল সেয়া ব্যাখ্যা কৰে ৷ তেওঁ কয়, ষষ্ঠ অনুসুচীয়ে পৰিষদ সমূহক বহুত ক্ষমতা দিছে ৷ কিন্তু কিছুমান নীতিৰ বাবে তেওঁলোকে সেয়া ভালদৰে উপভোগ কৰিব পৰা নাই ৷

ডিফুত যষ্ঠ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুসূচী সন্দর্ভত আলোচনাচক্ৰ

লগতে পঢ়ক: Arms Seized : দুদু কলনীত মাৰণাস্ত্ৰ সহ তিনি যুৱকক আটক

তেওঁ লগতে কয় যে, পৰিষদৰ সদনত গৃহীত হোৱা কোনো বিল বা সদনত কৰিব লগা কোনো প্ৰশ্নৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ হৈ উপায়ুক্তৰ অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ পৰিষদৰ সদনত গৃহীত সকলো বিল পোনে পোনে ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ৷ পৰিষদৰ সদনত গৃহীত বিল ৰাজ্যপালৰ অনুমতি লাভ কৰিলেই আইন হ’ব বুলি তেওঁ মত ব্যক্ত কৰে ৷

তেওঁ সকলো পৰিষদ একগোট হৈ ইয়াৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগে বুলি কয় ৷ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত বিল আনি ষষ্ঠ অনুসুচিৰ পৰিষদলৈ পোনপটীয়াকৈ পুঁজি প্ৰেৰণৰ বাবে পৰিষদ সমূহক একগোট হৈ চৰকাৰক হেঁচা দিয়াৰ আহ্বান জনায় ৷ বিত্তীয় ক্ষমতা নাথাকিলে কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষমতাই উন্নতি কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈ এই বিসংগতিসমূহ সংশোধন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে বিজয় হাঞ্চেৰিয়াই ৷

ডিফুত যষ্ঠ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুসূচী সন্দর্ভত আলোচনাচক্ৰ

অসম চৰকাৰৰ এডভ’কেট জেনেৰেল দেৱজিৎ শইকীয়াই নিজৰ ভাষণত শেহতীয়া এম অ এচত ১০ খন আসন সংৰক্ষিত নকৰাৰ সপক্ষে যুক্তি দি কয় যে, বছৰ বছৰ ধৰি ষষ্ঠ অনুসুচীৰ এলেকাত বসবাস কৰা লোকসকলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰাৰ সুবিধা পোৱা উচিত ৷ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ড৹ ননীগোপাল মহন্তই ভূপেন্দ্ৰ সিং আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰা পাহাৰৰ ৰাজ্য দাবী আন্দোলন , সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ , ১৯৯৫ চনৰ এম অ ইউ , ২০১১ চনৰ আৰু ২০২১ চনৰ এম অ এছৰ ওপৰতো বক্তব্য ৰাখি পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ ক্ষমতা এখন ৰাজ্যতকৈ কোনো গুণে কম নহয় বুলি কয় ৷

লগতে পঢ়ক: GMC Notice : পাৰ্লাৰ-স্পাত বিপৰীত লিংগৰ দ্বাৰা দিব নোৱাৰিব থেৰাপী বা মালিচ

মহন্তই কয়, গোপীনাথ বৰদলৈৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৈ জনজাতি সকলৰ আন্তৰিকতাৰে উন্নয়ন বিছৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ সেয়ে তেওঁ জনজাতি সকলৰ বুকুৰ আপোন ৷ প্ৰাক্তন সাংসদ ডাক্তৰ জয়ন্ত ৰংপিয়ে কয় যে ১৯৯৫ চনৰ এম অ ইউৰ জৰিয়তে পৰিষদৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ৷ তাৰ পিছত দুখনকৈ শান্তি চুক্তিয়ে পৰিষদলৈ অধিক ক্ষমতা আনিছে ৷

এই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বায়ত্ত শাসিত ৰাজ্য প্ৰাপ্তৰ একোটা ধাপ ৷ কিন্তু চৰকাৰে কিছুমান বিধায়িনী ক্ষমতা চুক্তিত দিছে যদিও বাস্তৱত বহু ক্ষমতা দিয়া নাই ৷ পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত এগৰাকী সদস্যই সদনত প্ৰশ্ন কৰিবলৈও উপায়ুক্তৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন ৷ একেদৰে পুজিঁৰ ক্ষেত্ৰতো একেই ৷ সেয়ে এই আসোঁৱাহসমূহ দূৰ কৰিব লাগিব ৷

মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ উপদেষ্টা এলউইন টেৰণে কয় যে, পুঁজি আৱণ্টন আৰু পৰিষদৰ ক্ষমতাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত পৰিষদৰ সংঘাত আছে ৷ সময়ে সময়ে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিষদৰ ক্ষমতাত হস্তক্ষেপ কৰি এই সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । আন এগৰাকী বক্তা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ধৰমছিং টেৰনেও ষষ্ঠ অনুসুচীৰ ক্ষমতাক লৈ হোৱা সংঘাতৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাচক্ৰখনত APHLC ৰ নেতা জন ইংতি কাঠাৰ, প্ৰাক্তনমন্ত্ৰী হলিৰাম তেৰাং, জাকাছৰ অধ্যক্ষ খৰছিং টেৰণ উপস্থিত নাথাকিল যদিও আলোচনা চক্ৰত পাহাৰৰ প্ৰায় সকলো দল-সংগঠনৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে কয় যে, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনা পজিটিভ হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱা তিনিখনকৈ চুক্তিৰ ওপৰতো বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক: Rural development : গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰিলে দলং