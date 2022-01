ডিফু, 6 জানুৱাৰী : ৰংকেৰ হৈছে অসমৰ কাৰ্বি লোকসকলৰ দ্বাৰা উদযাপিত এক শীতকালীন আনন্দৰ উৎসৱ (Rongker festival of Karbi people) ৷ প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখে কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক সকলে উদযাপন কৰে এই ৰংকেৰ উৎসৱ বা ৰংকেৰ পূজা ৷ প্ৰতিবছৰৰ লেখিয়াকৈ এই বছৰো বুধবাৰৰ দিনটোত অতি ধূম-ধামেৰে কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁৱে-ভূঞে আয়োজন কৰা হয় এই উৎসৱৰ ৷

কাৰ্বি আংলঙত উদযাপন পৰম্পৰাগত ৰংকেৰ পূজা

কাৰ্বি সকলৰ লোকাচাৰ তথা জনবিশ্বাস অনুসৰি এই পূজাভাগ পাতিলে গাঁৱৰ পৰা নাইকীয়া হয় অসূয়া শক্তি (Rongker festival observed by the Karbis of Assam) ৷ এই পূজা উপলক্ষে বুধবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে পাহাৰীয়া জিলাৰ সদৰ ডিফুৰ লৰুলাংচ’, চিফংচাজিৰ, ৰংচ'পি ৰং ক্লাৰবং, ৰং চামপ্ৰী, বৰলাংফেৰ আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত কাৰ্বি পৰাম্পৰাগত প্ৰথাৰে পূজাৰি সকলে নানা ধৰণৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰি এই ৰংকেৰ পূজাভাগ সম্পন্ন কৰে (Rongker festival celebrate) ৷

কাৰ্বি আংলঙত উদযাপন কৰা হয় ৰংকেৰ উৎসৱ

আনকি জিলাখনৰ কেইবাটাও থানত কুৰুচাৰ আৰু দেউৰী সকলেও পূজা সম্পন্ন কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷

উল্লেখ্য যে, মূলতঃ কৃষি প্ৰধান জনজাতীয় সমাজখনক বিভিন্ন ৰোগ-ব্যাধি, অপায়-অমংগল তথা অপ-দেৱতাৰ কু-দৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সৰ্বশক্তিমান দেৱতা গৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয় এই পূজা ভাগ ৷ এই পূজাত কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক সকলে উপাস্য দেৱতালৈ উছর্গা স্বৰূপে আগবঢ়াই বলি-বিধানো ৷ পূজাৰ অন্তত গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে মিলি-জুলি ভোজ-ভাত খাই বছৰটোৰ বাবে কর্মজীৱনৰ পাতনি মেলে ।

